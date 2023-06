José 'Toto' Álvarez, presidente y precandidato presidencial del Partido Alternativo Independiente Social (PAIS), afirmó que si no se llega a concretar la gran alianza opositora con el Partido Panameñista, Cambio Democrático (CD) y Partido Alianza, irá solo hasta el final de la contienda electoral de 2024.

'Toto' Álvarez: 'Si no hay alianza con otros partidos, voy solo hasta el final'

José 'Toto' Álvarez presidente de PAIS Roberto B. | La Estrella de Panamá

Álvarez, como presidente de PAIS, ha sostenido conversaciones con José Isabel Blandón del Partido Panameñista; Rómulo Roux de Cambio Democrático (CD) y con José Muñoz del Partido Alianza, con miras a concretar la 'gran alianza de oposición'.

Pero en la actualidad dicha alianza dependerá de los resultados de las elecciones primarias de los diferentes partidos.

Así las cosas, Álvarez aseguró que si Rómulo Roux gana las primarias de CD y se finiquita la alianza con el panameñismo y el partido Alianza, lo más seguro es que decline en sus aspiraciones a la Presidencia de la República para apoyar la fórmula presidencial que se acuerde.

Asegura que descarta cualquier alianza con CD si Yanibel Ábrego ganara las primarias y se uniera con el partido Realizando Metas de Ricardo Martinelli o con el Partido Popular, con Martín Torrijos.

“En mi caso, no hay ninguna oportunidad de que yo me alíe con ellos, esa es la razón por la cual me postulé a la Presidencia de la República por PAIS”, dijo.

“Seré el último que va a ser postulado (el 29 de julio) y si para esa fecha ya hemos logrado conformar la alianza de estos partidos (CD, Panameñista y Alianza) lo más seguro es que decline, y si no se conforma voy solo hasta el final”, aseguró.

¿Quién debería encabezar esta gran alianza de oposición?

Para el precandidato presidencial por PAIS, José 'Toto' Álvarez, Rómulo Roux debería encabezar la alianza porque en las pasadas elecciones obtuvo el segundo lugar, a muy pocos votos de ganar la Presidencia de la República; además, dirige el partido que tiene más adherentes de los cuatro partidos de la eventual alianza y ha demostrado que es una persona que puede sumar apoyos.

“Ese es un tema en que los tres presidentes de los partidos políticos debemos decidir y José Isabel Blandón sabe que si se llega a concretar una alianza, mi candidato es Rómulo Roux; lo he dicho públicamente, y yo creo que José no va a desistir de formar parte de este pacto político”, dijo.

José Isabel Blandón, precandidato presidencial del Partido Panameñista, indicó que el colectivo que él dirige es el principal partido de oposición, el más unido, el más organizado y “aspiramos a presidir una gran alianza, esto se definirá en las próximas semanas”.

Reiteró que quien encabece la alianza dependerá de los partidos “y lo primero que tiene que pasar ahora mismo es que los que aspiran a presidir esta alianza, tienen que ganar las primarias en su partido, y en mi caso soy candidato único, así que ya todos saben qué es lo que va a pasar”, afirmó.