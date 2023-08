Blandón apuesta por una gran alianza y está de acuerdo con la quinta papeleta

José Blandón Figueroa, candidato presidencial del Partido Panameñista Erick Marciscano La Estrella de Panamá

A pocas semanas de que se definan las alianzas políticas para participar en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, el candidato presidencial del Partido Panameñista, José Blandón Figueroa, mantiene la esperanza de que se pueda concretar una gran alianza opositora que incluya al panameñismo, a Cambio Democrático (CD), al Movimiento Otro Camino (Moca), PAIS y al Partido Popular (PP), incluso con su candidato Martín Torrijos.

Blandón, en un encuentro con el Consejo Editorial del Grupo La Estrella de Panamá-El Siglo (GESE) y periodistas de ambos medios, habló de diversos temas, como el de las alianzas políticas, la crisis de la CSS, la constituyente y la quinta papeleta. También aprovechó para lanzar algunas críticas al presidente Laurentino Cortizo, al exgobernante Ricardo Martinelli y contra su propio copartidario, el expresidente Juan Carlos Varela, y hasta prácticamente hizo un mea culpa del cuestionado proyecto de renovación de calle Uruguay.

Blandón: “Apostamos a una gran alianza”

Referente a las alianzas, Blandón sostuvo que por los retos que va a enfrentar el próximo gobierno, lo peor que le puede pasar al país es que tengamos un gobierno, que gane con menos del 30% de los votos, o que quizá no tenga mayoría en la Asamblea Nacional. Advirtió que este sería el peor escenario para tener que abordar temas como el de la Caja de Seguro Social y cambios en la Constitución Política, entre otros.

El líder del panameñismo cree que el tema de una alianza es fundamental no solamente para ganar la elección, ni siquiera para ganarle a alguien en particular, sino para gobernar después y tener un mínimo de gobernabilidad.

Añadió que es conocido que el panameñismo ha estado conversando con el partido Cambio Democrático y el Partido Alternativa Independiente Social (PAIS) para concretar una alianza, no obstante, considera que aún pueden sumarse en las conversaciones el Partido Popular y el Movimiento Otro Camino.

"Hablando en el campo de la oposición, ahora mismo está la candidatura presidencial nuestra, la de Rómulo Roux (CD), la de Ricardo Lombana (Moca), y pongamos a Martín Torrijos en el campo de la oposición. Para ser claros, de esas cuatro candidaturas pienso que hacer una alianza de dos de esas cuatro y que las otras dos se vayan por separado, no produce el resultado que queremos, de que haya una alianza lo más amplia posible. Pienso que lo ideal sería que por lo menos tres de esas cuatro candidaturas fuéramos juntos en una alianza”, indicó.

Planteó que como candidato presidencial del panameñismo hará lo humanamente posible para lograr una alianza que tenga no solo la posibilidad de ganar la elección, sino la posibilidad de tener gobernabilidad.

"Apostamos a una gran alianza como oposición, si eso no se da, nosotros tenemos que evaluar como partido qué vamos a hacer; probablemente nos tocará correr solos, y ese no es el escenario ideal para nosotros ni para el país. El país merece que quienes estamos aspirando a gobernarlo hoy, tengamos suficiente desprendimiento para sentarnos a hablar y buscar llegar a un acuerdo que nos permita: uno, ganar la elección, y [dos] poder gobernar el país” .

No obstante, Blandón sí fue categórico en un punto. "No vemos en estos momentos una alianza de oposición liderada por el candidato del PP, Martín Torrijos. “Yo pongo entre comillas que él sea cien por ciento oposición".

Más adelante Blandón sostuvo que eso no quiere decir que la alianza que desea, sea Martín Torrijos.

En lo que respecta al panameñismo, el dirigente anunció que el Directorio Nacional del partido fue convocado para el 16 de septiembre próximo para aprobar su alianza política y el domingo 24 de septiembre será la Convención Nacional para ratificar la alianza y la postulación presidencial que sería consecuencia de la alianza”.

Blandón: 'Soy el líder del partido, ni Varela ni Mireya Moscoso'

En cuanto a rumores de que el expresidente Juan Carlos Varela tiene el control del Directorio del partido y que pudiera influir en la decisión de una alianza política, Blandón respondió que "no es cierto que yo haya matado el tigre en 2019 (en el directorio transitorio de 2019), para ponerlo (a Varela) en el control del partido posteriormente", exclamó.

Agregó que igual que la expresidente Mireya Moscoso, ambos son parte importante de la historia del partido porque fueron presidentes de la República y presidentes del partido, "pero ninguno de los dos está en la dirección del partido hoy, el que está en la dirección del partido soy yo. Nosotros hemos demostrado ya, incluyendo el pasado 23 de julio, que soy el líder del partido, no lo es Juan Carlos Varela ni Mireya Moscoso”.

Crisis en la CSS

En cuanto a la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS), Blandón señaló que una posible reforma al sistema no debe estar solamente enfocada en las medidas paramétricas como fue en 2005, sino viendo la integralidad del sistema y atacando, entre otras cosas, lo que está generando un nivel tan alto de informalidad en el mercado laboral panameño.

“Hay que reducir el costo de administración de la CSS, mejorar el rendimiento de sus inversiones y buscar que sus activos rindan más a la CSS”, consideró.

Constitución y quinta papeleta

Con relación a futuras reformas a la Constitución y la quinta papeleta, sostuvo en primer lugar que el cambio constitucional para él ha sido siempre importante y cree que es fundamental abordarlo en los primeros meses del próximo gobierno.

En torno a la constituyente, que asegura tiene sus detractores, planteó que está más que comprobado que es difícil esperar de la Asamblea actual y posiblemente de la próxima, que haya la voluntad de hacer los cambios que la Constitución requiere.

Afirmó que sí está de acuerdo con incluir la quinta papeleta para que la población decida su deseo o no de que se hagan reformas a la Constitución a través de una constituyente. ”Yo creo que no hace ningún daño consultar al pueblo sobre eso. Yo siempre he creído en la constituyente y creo que es una decisión que debe tomar el pueblo panameño”.

Agregó que si llegara a ser presidente de la República, haría las consultas, y si en estos momentos se discutiera en la Asamblea esta iniciativa, pediría a los diputados del partido que apoyaran esta propuesta, y si es aprobada estaría de acuerdo con que se haga la consulta.

Críticas a Cortizo, Martinelli y Varela

Blandón también aprovechó para cuestionar algunas de las características de la gestión de gobierno Cortizo, Martinelli y Varela.

Del presidente Cortizo dijo que habiendo sido legislador, ahora en su posición de presidente no se haya impuesto sobre la Asamblea, y haya permitido que la Asamblea le impusiera su agenda a él.

También consideró que hay que atemperar el sistema exacerbadamente presidencialista que tiene el país y cree que la descentralización es una manera de suavizar eso.

"Eso hay que cambiarlo porque el problema es el siguiente: Tuvimos un presidente como Ricardo Martinelli que no respetó ninguno de los pesos y contrapesos, y dijo voy porque voy y le pasó como un buldócer a toda la institucionalidad del país e hizo lo que quiso hacer. Tuvimos a un presidente como Juan Carlos (Varela) que puso su atención en el tema de la administración de justicia y quedó chateando con la procuradora general de la Nación, y tenemos a un presidente que ha decidido no usar ese poder –como el actual (Cortizo)– y tenemos este país al garete, donde la Asamblea es la que manda. Entonces, nosotros no podemos tener un país sujeto a las características personales y a las prioridades de quien es presidente de la República".

El 'mea culpa' sobre calle Uruguay

El aspirante presidencial del panameñismo también hizo un mea culpa sobre algunas de las dificultades de sus proyectos cuando fue alcalde de la ciudad de Panamá, específicamente en la renovación en calle Uruguay, y que según algunos críticos generó el cierre de diversos comercios de la zona.

En tal sentido, manifestó que si pudiera echar el tiempo para atrás, ese proyecto no lo hubiera hecho, no porque considerara que no era necesaria una intervención allí, sino porque al estar en tantos proyectos a la vez, no le dedicó todo el tiempo requerido.