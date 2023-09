Representantes de PAIS empiezan diálogo con el Partido Popular

José Alberto Álvarez, candidato presidencial por el Partido Alternativo Independiente Social (PAIS), afirmó a La Estrella de Panamá que ha iniciado conversaciones con el Partido Popular y su presidente, Daniel Brea, para una posible alianza electoral.

Aunque por motivos de viaje no se ha podido sentar con Martín Torrijos, el candidato presidencial por el PP, Álvarez aseguró que también conversará con él. “Vamos a reunirnos todos los días que sean necesarios para encontrar los puntos en común, que son muchos”, dijo.

¿Por qué tomó la decisión de conversar con el Partido Popular?

Álvarez dijo que todo surgió a raíz de la decisión que tomó el directorio del Partido Panameñista de suspender las conversaciones que mantenían desde hace dos años, tras sus declaraciones en las que aseguraba que Rómulo Roux sería quien encabezaría esta gran coalición opositora.

Dijo que a partir de ese hecho, el presidente del Partido Popular lo llamó, pero al ver que pasaban los días y el Partido Panameñista mantenía su posición, atendió el llamado del PP.

Además, explicó que el próximo 20 de septiembre este colectivo político celebrará el Directorio Nacional en el que deberán apoyar o desestimar las opciones electorales para las lecciones de 2024, y que en este caso podría ser con el PP. “Tenemos que presentarles las opciones”.

Manifestó que se ha comunicado con Rómulo Roux vía telefónica, quien le dijo que le gustaría que formara parte de esta gran alianza opositora. Pero Álvarez sostuvo que esa es su opinión (la de Roux) y que al no tener conocimiento a qué acuerdo llegó CD con el Partido Panameñista “nosotros no vamos a entrar ciegos a una alianza que no sabemos qué es lo que han conversado y negociado”.

Añadió que los miembros de PAIS están extremadamente molestos con la decisión del panameñismo de apartarlos de las conversaciones de esa alianza, de manera que “cómo vamos a estar en una alianza en la que hay un partido que no nos quiere, eso es extremadamente difícil estar ahí”, agregó.

¿Otras opciones?

Álvarez agregó que aparte del PP, el partido ha conversado con el exprecandidato presidencial por la libre postulación Francisco “Paco” Carreira. “Él lidera un movimiento importante de independientes y todas esas cosas las vamos a someter al directorio el 20 de septiembre”.