Aida Michelle Ureña: 'Cero tolerancia a la delincuencia, de lo contrario la escalada se sale de control'

Implementar medidas para frenar la narcopolítica y el crimen organizado se hacen cada vez más apremiantes. Cuando ocurren sobresaltos, asesinatos o atentados en cualquier parte de la región, originados por el narcotráfico, parece que nos acordamos de las tareas pendientes, hacemos una introspección, volvemos a identificar nuestras deficiencias para corregirlas y evitar reflejarnos en el espejo de la desgracia.

Aida Michell Ureña de Maduro, directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) se lanzó como vicepresidenta en la nómina de Melitón Arrocha, el tercero de la fila que logró juntar las firmas requeridas por la libre postulación. Ureña habla, como parte de la receta en contra del crimen organizado, de certeza del castigo, mano dura y cero tolerancia, herramientas para frenar la intrusión del narco en la política, por ejemplo.

Como miembro de la directiva de la CSS, denuncia que la falta de continuidad en los relevos de gobierno han hecho perder millones a la institución.

Como empresaria y representante gremial, ¿qué le hizo pensar el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, y qué cree que desde la presidencia se puede hacer para combatir el narcotráfico?

Creo que este es un tema que está muy adherido a la cultura en toda Latinoamérica y el narcotráfico nos está absorbiendo porque tiene mucho poder, mucho dinero. En términos de Centroamérica y Panamá el nivel de educación es bajo, y tenemos una alta deserción escolar y no tienes los escalones para progresar en una vida de bien, así que optan por otras vías, las pandillas y el narco. Hemos distorsionado los sistemas.

¿Qué haría usted desde la Presidencia para luchar combatir la narcopolítica?

Insisto que el tema de educación es primordial para poder mejorar a una vida digna. Eso que tenemos que hacer debemos formarlo desde los hogares, es una tarea conjunta con el gobierno. Y por otra parte creo en la transparencia, si cualquiera de estas ofertas saliera a relucir, creo que es mejor renunciar a tener que caer en eso por triunfar o lograr un escaño político.

Desde su punto de vista, ¿cómo atacaría el tema de la narcopolítica?

Se deben fortalecer las estructuras de gobierno, sobre todo en la justicia. Debe haber esa certeza del castigo, lo hemos llevado muy a la ligera, sin poner la atención debida. Si no hay consecuencias a los actos, obviamente todo sigue en escalada, y eso hay que frenarlo. Así como en otras latitudes se puso una mano fuerte en contra de las pandillas, es lo mismo que hay que hacer en este país, con algunas reservas del caso. Me refiero a que no es igual que en El Salvador, lo que debemos rescatar es cero tolerancia en este tipo de delitos porque si no, la escalada se va de control.

De llegar a la presidencia, ¿a qué temas daría prioridad?

Al final son los mismos temas transversales de educación, salud, infraestructura y todo lo que es la atención al bienestar social. Eso lo vemos en todos los estudios que hay, entonces debemos tomar acciones precisas. Si hablamos de salud debemos incluir el tema de los medicamentos, la salud pública no solo concentrada en la CSS, sino en todos los niveles.

La compra de medicamentos conjunta que se acaba de firmar hace unos días, por ejemplo, debió haberse hecho desde hace mucho tiempo y ahora se anuncia como un gran acto cuando medidas como esta se pudieron haber tomado hace tiempo. Estamos reiniciando el país con cada cambio de gobierno, y por eso vemos estos temas transversales sin atender, no se les da continuidad. Un ejemplo sencillo, en el tema de tecnología la CSS ha invertido más de $150 millones solamente en sistemas informáticos, no han servido porque no hay continuidad. Simplemente las cosas que se adquirieron en el periodo de gobierno pasado se desechan nuevas.

¿Cómo así?

No se usaron, cerradas de paquete. El ejemplo que te estoy contando refieren a las casetas de consulta que nuevecitas se mandaron a descarte con un valor de más de $3 millones. Cerradas, etiquetadas, simplemente porque este periodo de gobierno ya los recibió, pero en otros periodos no les pusieron atención. Eso viene de mucho antes.

Pero ahí hay un posible delito…

Eso pasa igual con los medicamentos. Si tu adquieres un medicamento, pero no sabes el público que lo requiere resulta que al final puedes tener un sobre inventario de medicamentos que se van a mandar a descarte.

Para empezar, debe instalar un sistema informático de inventario, ¿lo ha exigido la Junta Directiva al director Enrique Lao?

La Junta Directiva se lo ha estado solicitando al director, pero no pasa de ahí. La ley le da obligaciones a la Junta Directiva como un ente que debe dictar la política en la institución, pero eso solo está en papel, al final no hay ninguna medida más que la reiteración porque no existe ninguna sanción si no se cumplen las cosas. Las acciones toman mucho tiempo. Los procesos son excesivamente burocráticos y largos.

Te menciono algo, si tienes una necesidad en la CSS tienes que ir a que te aprueben el gasto, pasa por todos los escalafones hasta llegar a la Junta Directiva, una vez que se aprueba vuelve y regresa para comenzar el proceso de licitación para que salgan proponentes. Todo esto lo hace excesivamente largo y pasa en todos los renglones, contratos, compras, etc. Eso es una falla, que si no se reconoce no se puede corregir, por eso salen las compras con traslados de partida a último momento, el ejemplo es de la CSS, pero sucede en todas las instituciones.

¿Qué propone en su plan de trabajo en cuanto a la reforma a la CSS y el déficit del programa de pensiones?

Una modificación de la ley muy rápidamente porque ya tenemos identificados los problemas. Hay que hacerlo de forma tripartita, en donde cada una de las partes aporte y no que busque su propio beneficio recordando que el centro de todo es la institución. En cuanto al déficit, eso también se relaciona con la modificación porque da opción a tener mejores inversiones y beneficios, capital fresco ingresando al sistema. Pero también necesita una inversión fuerte por parte del Estado para poder hacer la transición. Esos aportes del Estado estaban contemplados en las modificaciones que se hicieron en el año 2005 y simplemente cuando llegó a la Asamblea no se aprobaron esas cantidades y el aporte se disminuyó. Por eso es por lo que cada vez el déficit se hizo mayor.

¿Implementarían medidas paramétricas?

Creo que todo debe ser un conjunto, nada por sí solo soluciona el problema. Si son medidas paramétricas que se deben evaluar todas en su contexto no será solo eso porque al final tú estarías más conforme de aportar más si tienes garantía de lo que vas a recibir en tu vida laboral y en las prestaciones médicas.

Las matemáticas no mienten, en el tema de pensiones se requiere aportar más porque estamos viviendo más y no hay manera que sea de otra forma. Por el tema de las prestaciones médicas se debe cumplir con los horarios de atención y debemos modificar el reglamento de personal pendiente desde hace más de cuatro o cinco años. Lo digo muy puntualmente porque si no puedes tomar correctivos porque una serie de asociaciones gremiales te muestran su desacuerdo en las evaluaciones o destituciones, y tienen tanto poder, al final se echa todo para atrás, debe haber un reglamento claro.

En la Asamblea se discutirán temas álgidos de los cuales me gustaría saber, ¿qué opinión tiene sobre el proyecto de extinción de dominio?

Es un tema que tiene que ser atendido, pero el proceso de extinción de dominio debe ser transparente, expedito, no lo podemos dejar para después, pero hay mucha manipulación de la información que se maneja en el país. A pesar de que se diga que no se va a emplear para perseguir a nadie políticamente, la experiencia ha dicho lo contrario. Hay que tener mucho cuidado en lo que se va a gestionar y que no haya fueros ni privilegios. Pero estoy de acuerdo con el proyecto, solo que debe tener controles adecuados.

¿Está de acuerdo con la aprobación del contrato minero?

Siempre va a haber que revisarlo porque los tiempos cambian. Pero lo que es cierto es que la mina genera trabajos sostenibles, con buena remuneración y capacitación. Hay que poner en la balanza qué es lo mejor para el país, sí podemos mantener nuestro sistema ambiental porque la mina tiene la obligación de hacerlo. Por eso decía anteriormente que es importante contar con los controles adecuados para llevar adelante el proyecto, no se trata de una inversión a cinco años, sino que es un proyecto de Estado y el gobierno que viene tiene que asegurarse que se cumpla con todas las exigencias que están estipuladas, pagos y condiciones ambientales. En la balanza hay que poner los aspectos positivos y negativos. No hay que volver a negociar, echar atrás no es el paso, sino seguirlo y modificarlo en la medida en que se puedan perfeccionar.

En materia de política exterior, ¿qué haría usted en esa materia?

Nosotros necesitamos capacitar bien a lo interno a todos nuestros representantes para que estén bien capacitados, eso quiere decir contar con una estructura de apoyo para que quienes nos representen en los organismos internacionales cuenten con todas las herramientas y no nos quedemos sin argumentos. A lo externo tenemos que poner políticas que podamos cumplir con los derechos que tenga nuestro país y que sea tratado de la misma forma que se trata a las potencias, porque no es posible que se haga distingo en este sentido. Nosotros no podemos rendir pleitesías en algunos temas que se aplican aquí y no en otro lado, me refiero a las listas grises, como la Gafi.

De directiva de la Caja de Seguro Social ahora la vemos como candidata a la vicepresidencia por la libre postulación, ¿qué le motivó tomar esa decisión?

En toda mi vida he estado aportando al quehacer del país. En esta ocasión, en que veo el panorama un poco más complicado, es el momento de tratar de influenciar. Así como lo hemos hecho desde el sector empresarial con resultados positivos. No nos podemos quejar todo el tiempo de los políticos, tenemos que pasar a la acción. No todos podemos mirar hacia el otro lado.

¿Por qué con Melitón Arrocha?

Porque comparto criterios en cuanto a las decisiones que se deben tomar en el país. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y también porque es de libre postulación.

¿Tiene usted algún vínculo con el Partido Panameñista?

No tengo nada que ver con ningún partido político en el país.

¿Cómo van a proyectar la independencia de la nómina estando el principal inscrito en el Panameñista?

Creo que podemos hablar de independencia de criterios. Nosotros podemos estar alineados, pero eso no quiere decir que respondamos a algo, sino a criterios personales, de acuerdo con el criterio de lo que puede ser bueno para el país o no, lejos de una afiliación política.

Este tema de la libre postulación debe continuar en estudio. Cada vez que culminan los procesos electorales comienzan las reformas, porque al final es un vacío.

No solo eso deberíamos modificar, sino poner en un plano parejo para todos los postulados a diferentes cargos. Ahora mismo, la competencia por esa posición es muy dispareja entre aquellos que están por la libre postulación y quienes se postulan por los partidos políticos. Los primeros tienen más de un año de estar recogiendo firmas para lograr el puesto. Esto es como un proceso de primarias que dura un año, es agotador físicamente y en recursos. De igual forma hay disparidad en lo que se exige a los partidos políticos hacer alianzas vs la exigencia de los independientes en formar sus nóminas. Los tiempos son distintos, lo que marca una diferencia, deberían de darse al mismo tiempo.

¿Ustedes han pensado en alguna alianza?

Realmente no con partidos políticos, la alianza va a ser con todos los de libre postulación con los que podamos trabajar.

¿Con quiénes de la libre?

Obviamente que no hay una posibilidad de alianza con los candidatos de la libre postulación que ya están acreditados por el Tribunal Electoral. Buscamos similitudes con los otros dos candidatos que estaban apoyando a los candidatos de derecha.

¿Por ejemplo, con Eduardo Quirós?

Sí, por supuesto. Me parece una persona muy correcta con quien podemos compartir muchos criterios.

LOS NUEVOS RETOS PROFESIONALES

La directiva de la CSS y empresaria se lanzó para vicepresidenta en la fórmula de Melitón Arrocha por la libre postulación

Nombre completo: Aida Michelle Ureña de Maduro

Nacimiento: 10 de abril 1968

Ocupación: Empresaria, candidata a la vicepresidencia de la República

Resumen de su carrera: Expresidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (agosto 2021-2023)

Gerente comercial de Unión Nacional de Empresas (enero 2000 a la fecha). Gerente de ventas Tropigas de Panamá (1993-1999). Minnesota State University, MankatoMinnesota State University, Mankato. Bachelor's degree, Negocios internacionales/Comercio internacional y MercadeoBachelor's degree, Negocios internacionales/Comercio internacional y Mercadeo

Titulación: MS Mercadeo y Ciencias Políticas.