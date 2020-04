Harding a 'Bolota': 'Vas a ir preso porque eres un delincuente'

La diputada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Kayra Harding afirmó este jueves en el pleno, que su copartidario Jairo 'Bolota' Salazar, también del PRD, 'va a ir preso' tras tildarlo de 'delincuente'.

Luego de que supuestamente Harding fuera agredida físicamente por Salazar con una botella plástica de agua durante una reunión de bancada el pasado miércoles, la diputada del circuito 8-1 de Arraiján, reaccionó con mucha ira en su intervención en el pleno durante el periodo de incidencia y se expresó con furia contra el diputado del circuito 3-1 de Colón.

"Me van a tener que matar para que me calle, y vas a ir preso porque eres un delincuente, la agresión a la mujer es un delito y tú lo hiciste, y aquí hay testigos y yo no sé si es cobardía, que son pocos hombres y le temen a tu fuerza física...yo no le temo a Jairo Bolota... no le temo... no le temo", gritó Harding.

Agregó que ella también sabe gritar y aporrear escritorios y es colonensa también y que mucha gente de Colón la llamado. "Porque los buenos somos más, Colón tú no lo representas, tú ni los maleantes los representan", exclamó la diputada perredista volteándose y señalado a Salazar a quien le dijo que tiene un discurso "miserable".

El diputado Mariano López, también de Colón y que según Harding, su colega Salazar le había roto la cabeza el día de la reunión de bancada, fue poco lo que dijo en el pleno sobre este incidente.

Aunque presentaba una pequeña herida en la parte superior de la frente, López fue muy comedido en su intervención y no negó ni afirmó la supuesta agresión física de Salazar en su contra.

"Nosotros representamos a la provincia de Colón, y esta diferencia nosotros tenemos que llevarlas al diálogo, si no estamos de acuerdo con una diferencia, nosotros no debemos llegar a la agresión física, porque para eso está el diálogo", dijo.

Agregó que la compañera Kayra, tiene sus acusaciones, pero "independientemente de las acusaciones de la compañera Kayra a las mujeres hay que respetarlas, no me estoy metiendo en el suceso específico, pero nosotros hemos aprendido desde casa que a las mujeres hay que respetarlas y no con eso quiero decir que estoy dando un juicio de lo que aconteció".

Sostuvo que en su momento se harán las investigaciones lo que le competerá a las autoridades donde se haya interpuesto la denuncia.

'Hay algo sospechoso'

A su turno Salazar evitó ampliar sobre lo ocurrido el miércoles y dijo que todo está en manos de sus abogados.

"Creo que hay algo sospechoso, no voy a entrar en esos dimes y diretes. Al pueblo de Colón gracias, gracias a mi pueblo que está apoyándome cien por ciento. Nunca en la historia he tenido un problema con una dama en la ciudad de colón. Mi mamá me enseñó a que no peleara nunca con una mujer porque nunca, me dijo "vas a ganar esa pelea".

Salazar dijo no entender a su compañera Harding a quien prefirió no dirigirse, pero si recordó que se opuso a un proyecto de ley impulsado por la diputada que fijaba penas de 6 a 12 años de prisión para quienes propiciaran el vandalismo, "para que sancionaran a nuestra gente". "Yo sí le dije que porqué no hacíamos una ley para condenar a prisión a aquellos empresarios corruptos".

En horas de la mañana Harding, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una denuncia contra Salazar por violencia de género.

“Jairo Bolota Salazar es un hombre agresivo, yo temo por mi seguridad, él se sienta detrás de mí, me agredió física y verbalmente sino fuera por la intervención de un par de diputados, hubiese podido ser más que un botellazo que (me tiró en la cara) y me golpeó en los labios”, señaló la diputada al llegar a la CSJ.

La diputada solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario para Salazar.

Salazar por su parte, se presentó a la Asamblea Nacional con su equipo de abogados conformado por Ronier Ortiz, Alejandro Pérez, Jéssica Canto y la propia diputada perredista Zulay Rodríguez.

Magistrado Arrocha investigará el caso

Luego de presentada la denuncia, la Secretaría General del Órgano Judicial, a través de un comunicado, informó que mediante las reglas de reparto le fue asignado, al Despacho del Magistrado Olmedo Arrocha Osorio, la causa penal identificada con la Entrada No. 241-20, promovida por la diputada Harding, contra otro ciudadano diputado (Salazar).

Se destaca que la denunciante le endilga al diputado, presunto agresor, la comisión de un Delito de Lesiones Personales por Violencia de Género que se encuentra desarrollado en el artículo 137 del Código Penal, en un contexto que ya es un hecho público y notorio, dada la divulgación que los mismos actores han generado.

Sobre el particular, el Despacho del Magistrado Arrocha Osorio ha procedido a circular un proyecto de resolución en el cual se atiende sobre la admisibilidad o no de esta causa. Su formalización estará sujeta a las consideraciones y discusión que pueda generarse por el resto de los magistrados que conforman el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Se explica además que tomando en cuenta que el artículo 14 de la Ley 82 del 24 de octubre de 2013 “Que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer”, establece una serie de derechos para las víctimas de actos como los que presuntamente cometió el denunciado.

Además, agrega el comunicado, que con fundamento en el artículo 333 del Código Procesal Penal, que establece medidas especiales de protección en caso de delitos de lesiones personales como el que se ha denunciado, el Despacho del Magistrado Olmedo Arrocha Osorio, ha considerado pertinente, preliminarmente, tomar medidas preventivas de asistencia y protección, para evitar el riesgo de profundización de afectación de los involucrados, las cuales le han sido comunicadas a las instituciones competentes correspondientes y a la víctima y sus apoderados.

Estas medidas de ninguna manera constituyen un prejuicio, ni sobre la viabilidad formal ni acerca de los méritos de fondo de esta causa penal.

Para Salazar en toda esta polémica "hay algo sospechoso". Roberto Barrios|La Estrella de Panamá