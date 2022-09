El ‘me los corto’ de Martinelli

“Si me encuentran un real mal habido yo me los corto”. Así espetó hace dos días el ex presidente de la República Ricardo Martinelli, a su llegada a las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia.

Esto se dio en medio de la audiencia preliminar del caso Odebrecht en el que él, junto a 49 personas naturales y jurídica, están imputados por el delito de blanqueo de capitales por supuestamente recibir coimas de la empresa constructora brasileña Odebrecht.

Martinelli siguió diciendo “pero si no lo encuentran, que se los corten a Gaby Carrizo, que busquen ganarme en las urnas; no sacándome con trampa”.

El expresidente además calificó esta audiencia preliminar de Odebrecht como “política e inventada”. Asegura que el vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo, le da órdenes a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) María Eugenia López para que la jueza de este caso, Baloísa Marquínez, resuelva condenarlo y quede inhabilitado para correr como presidente de la República en las elecciones generales del 2024.

Pero la fiscal Ruth Morcillo argumenta que el exmandatario y la Importadora Ricamar recibieron dinero de la caja 2 de Odebrecht, utilizada para el pago de sobornos. Dice que hay elementos probatorios documentales y testimoniales de representantes de la empresa Odebrecht que vinculan a Martinelli y a Importadora Ricamar con este delito y en el que se detalla que parte de la transacción que lo vincula está relacionada con transferencias millonarias que recibe de la sociedad Caribean Holding

El juicio ha avanzado y entró en la fase de alegatos de la defensa. Martinelli, sin embargo, salió con otro mensaje. Esta vez por medio de su cuenta de instagram. Aparece una foto suya en una andadera y con una faja que le cubre toda la espalda. El mensaje dice: “Debí haber hecho mi terapia bien pero no lo hice y ahora sufro las consecuencias”.

Dos mensajes en una misma semana. Las interpretaciones están a la orden del día.