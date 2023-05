‘Hay que trabajar junto a los atletas para transformar el deporte’: Torrijos

La participación activa de los atletas es vital para la elaboración y ejecución del plan de transformación del deporte nacional, dijo el candidato presidencial Martín Torrijos Espino durante un conversatorio con deportistas activos y retirados, donde el denominador común fue la falta de apoyo estatal, infraestructuras y mantenimiento.

Exponente de más de una decena de disciplinas, liderados por los exfutbolistas Julio César y Jorge Dely Valdés, Víctor René Mendieta y Pércival Piggott; el exgrandes ligas Olmedo Sáez, y la atleta paralímpica Ibeth Valdés, expusieron al expresidente de la República los principales problemas que enfrentan para la práctica y desarrollo del deporte que les haga más competitivos.

“Estaba ansioso por estar aquí y sacarme ese sentimiento que llevo desde hace años, pues el deporte panameño es un desastre, necesita cambios profundos, igual que el país”, dijo el pelotero Sáez.

Afirmó que el atleta panameño no tiene voz no voto en las federaciones nacionales, en consecuencia, no se le escucha sobre sus necesidades para la práctica del deporte.

Si la situación del deporte para atletas sin discapacidad es desastrosa, para la rama paralímpica es peor, por la carencia de apoyo e instalaciones adecuadas. “No es fácil ponerse la camiseta de Panamá, nuestros atletas se foguean de forma silvestre, aun así, han dado siete medallas al país”, dijo Ibeth Valdés.

En tanto, Julio y Jorge Dely Valdés coincidieron en que además de la falta de instalaciones adecuadas, figura la escasez de personal para atender a los atletas y para capacitar a los entrenadores locales. Por ejemplo, dijeron, en el caso del fútbol, deben acudir al exterior, porque aquí no existen capacitadores.

“No solo es importante tener infraestructuras, sino que también se debe contar con personal capacitado”, subrayó Julio César.

El seleccionado juvenil de salto del altitud y reciente medalla de oro centroamericano, David Bósquez, se expresó muy contento de que Torrijos Espino haya escuchado a los deportistas.