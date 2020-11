Panamá y Palestina, hermanadas por su amor a su bandera

Este 29 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, declarado así por las Naciones Unidas en 1977, pues en tal día, hace 73 años, se aprobó la Resolución 181 de la Asamblea General de ese organismo, que estipula la creación de los Estados de Israel y de Palestina.

Sin embargo, el conflicto más prolongado en toda la historia de Naciones Unidas, aún no se resuelve. No sólo no se cumplió dicha Resolución, en lo que se refiere a Palestina, sino tampoco muchas emitidas por ese organismo internacional dirigidas a resolver la problemática.

Históricamente Panamá recibió la solidaridad de los palestinos cuando luchábamos por nuestra causa de soberanía en la Zona del Canal, en los foros internacionales, a través de la Liga de los Estados Árabes, la cual ha tenido fuerte presencia en el Movimiento de Países No Alineados y que estuvo también de Observadora en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU de 1973, donde apoyó moción a favor de nuestra causa.

Han sido tales los vínculos que, Aristídes Royo, en reciente Foro de conmemoración del 43º Aniversario de los Tratados Torrijos-Carter, resaltó su encuentro (siendo él Presidente panameño) con el líder histórico palestino, Yasser Arafat, con las siguientes palabras: “Cuando yo estuve en la reunión del Movimiento de Países No Alineados que se celebró en La Habana en 1979, allá me encontré con Arafat y, entonces, me dio 3 besos en la mejilla, los cuales, además, yo tuve que reciprocar”.

Aunque la visita del exPresidente Juan Carlos Varela al Presidente Palestino, Mahmoud Abbás, el 18 de mayo de 2018, significó un reconocimiento diplomático tácito de Palestina, como Estado independiente, no hubo la designación de los embajadores respectivos de ambas naciones, como debió procederse a continuación. Todo lo contrario, Panamá se ha caracterizado por no favorecer a Palestina en las diversas mociones que se han discutido internacionalmente.

Desde el Comité Panameño de Solidaridad con Palestina, hicimos formal petición a la Cancillería de la República de Panamá, el pasado 7 de agosto, para que gestionara el restablecimiento de la Resolución 3379 de 1975 AG-ONU, que declaraba que “la paz y la cooperación internacional exigen la eliminación del colonialismo y el neocolonialismo, del sionismo, del apartheid y de la discriminación racial en todas sus formas”, misma que en su momento fue copatrocinada por Panamá, pero habiendo sido revocada por la Resolución No 4686 de 1991. Esperamos aún una respuesta de parte de la Cancillería.

Como Comité, reafirmamos nuestro compromiso solidario con ese hermano pueblo que nos respaldó en circunstancias cruciales de reafirmación nacional, y que hoy sufre la ocupación de su territorio, el desconocimiento de su derecho a la autodeterminación y todo tipo de vejámenes contra su población.

Panamá y Palestina están hermanadas por su amor a su bandera, que simboliza la identidad de cada uno de estos dos pueblos. ¡Viva la hermandad de los pueblos Panamá-Palestina!

Coordinadora del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina