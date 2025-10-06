Carta al editor: ‘Israel vencerá’

He leído el artículo de opinión “Palestina vencerá” escrito por Andrés Guillén, pero debido a errores históricos a los que hace mención, quiero aclarar los siguientes puntos:

1. El autor menciona que existió Palestina musulmana y árabe. En la historia nunca existió un Estado Palestino, musulmán y árabe; al contrario, se ofreció por lo menos cinco veces un Estado a los palestinos y lo rechazaron en las cinco ocasiones.

2. El autor escribió que el desplazamiento de los árabes que vivían en esa tierra antes de la guerra de 1948, es equivalente al holocausto judío, pero con peores consecuencias. Quiero recordarle al autor que durante el Holocausto fueron asesinados 6 millones de judíos, entre ellos, un millón y medio de niños por la única razón de ser judíos. No existe nada en la historia humana que se pueda comparar.

3. Asimismo, indica que Israel tiene una política de matar al menos 100 palestinos por cada víctima judía. Este es un pensamiento enfermo, maquiavélico y falso. Israel está reaccionando al terrorismo de Hamás, que el 7 de octubre asesinó a más de 1,200 personas (entre ellos niños, adultos y ancianos) con armas de fuego, quemadas, degolladas, mutiladas, violadas, entre otros. Además, secuestró 251 personas, de las cuales 48 permanecen en cautiverio en túneles y en condiciones inhumanas.

4. El peor de los señalamientos del señor Guillén es “Palestina libre y soberana desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo”. Esto en otras palabras llama a la “destrucción del Estado de Israel”, al cual represento con mucho orgullo como embajador en Panamá. No puedo aceptar a nadie bajo ninguna circunstancia, que se llame a la destrucción de mi país.

5. Entiendo perfectamente, que el diario no es responsable de las opiniones que se vierten en su sección de opinión. Mi expectativa es que no se publiquen artículos que llamen a la aniquilación de ningún Estado soberano y que inciten al odio.