17 de agosto, 2024 – Venezuela y Panamá en el Parque Urracá

No sé por qué cuando sacan la lista de las ciudades y países que van a estar unidos un día como hoy (17 de agosto), no colocan a Panamá. Déjenme decirles que la organización del equipo de jóvenes de ConVenezuela Panamá, junto con todos los voluntarios que apoyamos para lograr los resultados de que Edmundo González Urrutia sea el nuevo presidente electo de Venezuela, fue y es superespectacular.

En nuestra concentración, aquí en Panamá, todo el equipo directivo de ConVenezuela Panamá y los proveedores que estuvieron presente en el apoyo incondicional, empezaron las actividades de instalación el día anterior a las 3 p. m., con la tarima, las luces, el sonido, la pantalla gigante, etc., terminando 24 horas más tarde, que fue cuando empezó todo a las 4:30 PM del 17 de agosto 2024.

La tarde en el Parque Urracá, donde se dio la concentración y según la apreciada y muy querida por nosotros, Señora Mireya Moscoso, expresidente de Panamá, en un video que nos dejó grabado y fue presentado en el evento, nos ilustró que el nombre del Parque, fue en honor al Cacique Urracá. Un indígena noble, generoso con su pueblo, hábil, valiente y amante fiero de la libertad y no había mejor lugar para que se diera esta concentración.

Nos apoyó y conminó a continuar con nuestra misión, porque no estamos solos, y como todos en Panamá y Venezuela lo saben, esta gesta libertadora tan importante que estamos enarbolando, decantara más temprano que tarde en la consolidación de la democracia y en la estabilidad política, social y económica de toda la región.

El evento contó con la contundencia continua de los mensajes de auxilio por la represión interna en Venezuela y para que no dejaran de apoyarnos los demás países, la expresión continua de nuestros sentimientos y la solidaridad con todos aquellos que están siendo atropellados y mancillados en sus derechos humanos, los minutos de silencio por todos aquellos hermanos que ya no están con nosotros por haber sido asesinados y desaparecidos, y sobre todo, los continuos mensajes para repetir incansablemente y con una claridad absoluta, que el resultado contundente del 28J fue que ganamos las elecciones con una mayoría aplastante, y elegimos a Edmundo González Urrutia como el nuevo presidente electo de Venezuela.

Todas esas expresiones y mensajes de amor y respeto estuvieron presentes todo el tiempo en este evento que duró más de cinco horas, sin que la energía menguara un minuto.

No podemos dejar de lado los videos preparados por el equipo de voluntarios y directivos de ConVenezuela Panamá, para este momento histórico y a nivel mundial, la participación de muchos artistas que se propusieron animar y a promover la participación continua para los próximos pasos que haya que dar, la organización precisa y bien dirigida por ConVenezuela Panamá, el apoyo irrestricto y claro del pueblo de Panamá, de su gobierno, liderizado por su presidente: Jose Raúl Mulino y el Alcalde de Panamá: Mayer Mizrachi Matalon, fue un cúmulo de energía que se desbordó continuamente en todos los presentes y en cada uno de los venezolanos y panameños que sentimos que es la democracia la que está en juego en el mundo y todos al unísono gritamos hoy: Venezuela Libre

Muchos otros efectos, generados por la nutrida concentración en Panamá, junto con los muchos voluntarios que estamos y seguimos apoyando, destacan los símbolos patrios y este pedacito de tierra venezolana que ha crecido aquí en Panamá y en todos los demás países, que manifiesta un apoyo contundente al ejercicio de civilidad que se está dando en nuestra patria desde hace más de 25 años.

Aquí en el Parque Urracá los héroes silentes, no estaban en la tarima nada más, los veías en las aceras, en el engramado, debajo de los árboles, a la orilla de la tarima, a 50 mts distancia, en el puente que cruza la Balboa, y estoy seguro de que también los hay donde no los vemos, en sus casas porque no pudieron estar físicamente allí, con nosotros.

Pero lo más impresionante es que las lágrimas que brotaban de nuestros ojos, el sudor de nuestra piel, las risas y gritos que nos unían, delatando nuestro gentilicio y que festejaba el amor por el cobijo que sentimos de Panamá, estaban presentes en cada bandera, en cada franela y gorra tricolor, en cada cinta, en cada acta, en cada pancarta que expresaba el amor que ha renacido en todos por nuestra patria.

Es un grito de almas que al unísono extendemos nuestros lazos de comunicación espiritual y nos enredamos en un abrazo armonioso y sólido por la Venezuela que solíamos y la que vamos a tener muy pronto. Son los héroes del día a día que a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido cada uno, todavía podemos seguir creciendo y entregando mucho amor a nosotros mismos y a todos aquellos que nos rodean por el bien común.

Sí, gracias a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, la patria ha florecido en todos los lugares donde estamos los venezolanos y en especial ha renacido desde lo más profundo de nuestra identidad venezolana y se expande más allá del pico más alto de nuestra patria.

En este día maravilloso nos llenamos de emoción, al ver que se unieron más de 2.000 personas en el Parque Urracá con una fuerza y una hidalguía única hasta pasadas las 9:30 pm. Respetando las condiciones, solidaridad y normas de las comunidades aledañas al Parque, se dio el cierre de esta concentración.

Un cierre donde el lugar quedó impregnado de nuestro amor, de nuestras ansias de democracia y libertad y sobre todo del orden, la armonía y el bienestar, que igual como dejamos el Parque Urracá, así lo queremos también para nuestra Patria Venezuela.

Que viva la democracia.

Que viva la libertad.

Que viva Venezuela libre.