El Gobierno en terreno movedizo

No ha transcurrido mucho tiempo para que la comunidad empiece a percibir lo errático del Gobierno. Con un porcentaje nada contundente recibió de parte del electorado el respaldo para dirigir los destinos del país por el próximo quinquenio.

Su despegue llenó de expectativas a la comunidad y más cuando en el discurso de toma de posesión se fue enfático al decir que no importaba cómo se entraba, sino cómo se salía.

En definitiva, se supo cómo se entró, y parece que la salida puede no ser honrosa, sino se enderezan los pasos y se piensa en el hacer consecuente en favor de los intereses de la mayoría.

Impensable, por ejemplo, que ante la manifestación de un alto funcionario de la administración pública, frente a un acto a todas luces irregular, sobre todo en un área tan sensitiva, como lo es Migración, siquiera haya un pronunciamiento del Gobierno nacional y muy por el contrario sí el respaldo, echando por la borda el discurso de los “no intocables” que se esgrimió. El mensaje enviado es pernicioso. No importa lo que mal se haga, cuando provenga de los sectores de poder económico.

Por un lado la equiparación de la experiencia laboral previa con el título, es tal vez, en lo que va del accionar del Gobierno, una de las más infelices decisiones. Igual sin importar los planteamientos sensatos de rechazo a la Resolución de Gabinete No. 69 de 6 de septiembre de 2019, se ha planteado que se mantendrá. El Consejo Académico de la Universidad de Panamá señaló que: “... la comunidad universitaria, y nacional expresan fundadas preocupaciones por la Resolución de Gabinete No. 69... Igualmente, ante la Resolución de Gabinete No. 84 de 9 de septiembre de 2019, que aclara que dicha equivalencia no se aplicará a profesiones reguladas por Ley Especial y que se exige idoneidad profesional para ejercerlas. Al respecto se estima que existen en nuestro país unas 37 profesiones con idoneidad, lo que implica que el resto de las carreras (132) que imparten las universidades en nuestro país quedarían a merced discrecional de la Resolución 69”.

Por otro lado la desafortunada decisión del recorte al presupuesto de las universidades públicas, de la misma manera al IPHE y la suspensión del concurso nacional Dora P. de Zárate y el festival folclórico Manuel F. Zárate, lo cual parece haber sido revertido por las presiones realizadas, nos alertan sobre el camino sinuosos del actual Gobierno.

Frente a todo esto, el reparto de la cosa pública con familiares de políticos los nombramientos de afectos a la línea partidaria con extraordinarios salarios, así como la desatención en la conformación de la junta directiva de la ACP, frente a la propuesta para ella, de un destacado profesional y luchador social, entre muchas otras decisiones, pone de manifiesto que no se está gobernando bien.

Los reclamos de los sectores populares siguen en ascenso y frente a ello, el Gobierno pretende maniobrar sin respuestas concretas. Todo esto lo sitúa en un terreno movedizo que pudiese serle adverso, si la práctica es mirar únicamente en una dirección que no es definitivamente la del pueblo.

