Lau Cortés en la CSS o más de lo mismo pa' peor

Hace unos 19 meses atrás, el entonces director de la Caja del Seguro Social (CSS), Dr. Alfredo Martiz, propuso en el pleno de la Asamblea Nacional su intención de “elevar la entidad a Título Constitucional, tal como lo tiene la Autoridad del Canal de Panamá” (Asamblea Nacional, 13 de marzo de 2018).

El seis de septiembre último, estando en su carrera promocional para ocupar el cotizado puesto de director de la CSS, el Dr. Enrique Lau Cortés, avanzó como parte de su estrategia en la gestión de esa institución lo mismo que ya había dicho el Dr. Martiz. Es decir, declaró a la opinión pública: “Voy a proponer que se considere la posibilidad de elevar a título constitucional el tema de la CSS, igual que se hizo con el Canal de Panamá” (Metrolibre, 2019/0906).

Tal propuesta representa los intereses de los mismos grupos que representó el Dr. Martiz en su momento; tales son, los grupos económicos que se benefician del cuasimercado que representa la CSS en condiciones de desventaja para la población asegurada. En este sentido, no parece haber diferencia entre lo que representó el Dr. Martiz y los intereses que aspira representar en su gestión el señor Lau Cortés.

Ciertamente, plantear un blindaje constitucional de esta institución, no es otra cosa que pretender asegurar que el funcionamiento del cuasimercado que hoy existe en la CSS esté protegido contra las normas del Minsa que rigen a la salud concebida como un derecho humano. A la vez, estaría impidiendo la posibilidad de que se enrumbe un proceso de eliminación del sistema bicéfalo —CSS-Minsa— en la atención de salud de la población panameña, razón de la principal y más profunda ineficiencia económica y social de la CSS en la actualidad.

Desde el punto de vista político, como bien lo han señalado los dirigentes de la Comenenal, esos mismos grupos de intereses mercantilizados que controlarían plenamente la institución, ven con buenos ojos asemejar la CSS a la ACP, no en la mística, no en los controles que mejoren la eficiencia de la gestión como tal, sino en que esta entidad no tiene en su directiva a ningún representante de los trabajadores de este país ni permite movimientos de protestas de trabajadores (Comenenal, 8 de octubre de 2019). Así, la impunidad a sus negociados ya tradicionales, estaría más que garantizada.

Para los que conocemos al Dr. Lau en sus andanzas no aclaradas, vinculadas a los más indignantes negociados con los recursos de la Universidad de Panamá, no nos resulta difícil comprender el carácter de su gestión en esa institución de seguridad social, favoreciendo la preeminencia del cuasimercado dentro de esta para beneficio de unos pocos.

Tampoco, nos resultó una sorpresa su designación, toda vez que se sabía que habían lazos políticos estrechos configurados desde el extinto Partido Solidaridad, al que pertenecieron tanto el señor Martinelli como el actual presidente de la República. Lo de la “excelencia” de su currículum fue la pantalla disimuladora de sus lazos políticos, que fueron la razón real.

Por su parte, si se hila delgado, se notará que el tipo de propuestas para el sector de prestaciones médicas es muy similar a las propuestas llevadas a cabo en la CSS durante la administración Martinelli-Sáez-Llorens. Esta administración publicitó que mejoraría los procesos de atención de salud con base al mejoramiento de procesos tecnológicos informáticos, lo que resultó todo un fiasco, pero a la postre un muy buen dividendo para los proveedores de dichos servicios, a costa de nuestras cuotas.

El Dr. Lau, por su parte, planteó en la sustentación del presupuesto de la CSS ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que contempla: “mejorar la calidad de atención de los asegurados mediante la transformación de un modelo de salud orientado a la enfermedad y los hospitales” —esto, a través de— “la implementación en todo el país de un programa tecnológico de atención de salud en todos los hospitales”. (asambleanacional.gob.pa/Noticias/09/10/2019).

Por lo visto, en los tipos de negocios propuestos para la CSS, habrá más de lo mismo, pero esta vez bajo condiciones tales que resultan en consecuencias peores que las de sus antecesores de los últimos 29 años. La pregunta es, ¿y qué harán las organizaciones representantes de sectores del pueblo ante esta nueva afrenta?

Sociólogo y docente de la Facultad de Medicina de la UP.