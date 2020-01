Mis deseos para el 2020: hacia un Panamá de primer mundo

En los últimos 30 años de era democrática, Panamá ha demostrado contar con un gran potencial para ser un país de primer mundo, pero eso no ha sido posible por la corrupción que existe en las instituciones públicas. Esto se debe a que no hemos sabido llevar a las personas correctas al poder. Por eso quiero expresar mis deseos para este año 2020, para que Panamá comience a dar los pasos para convertirse en un país de primer mundo. Sé que será difícil, pero creo firmemente que sí se puede lograr.

1. Un Órgano Legislativo más productivo y eficiente en cuanto a la formación de las leyes. Esto es, por ejemplo, no abusar de las planillas, no ausentarse de su trabajo cuando se le dé la gana, cumplir con las ratificaciones sin chantaje, no presidir instituciones deportivas, dado que eso no es su trabajo.

2. Un Órgano Ejecutivo balanceado, sin abusar de su poder, dedicándose a administrar el erario público con honestidad y total transparencia. Que velen por la conservación del orden público.

3. Un Órgano Judicial estrictamente apegado a la Constitución y las leyes, que administren justicia en pleno derecho, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

4. Que la distribución de la riqueza sea equitativa, para que los recursos lleguen a todos por igual, sin distinción.

5. Una educación totalmente gratuita e inclusiva. Que ningún niño tenga que pasar vicisitudes para recibir una educación de calidad. Que no existan más fracasos y deserción escolar por falta de recursos. Que se prepare a los niños y jóvenes a ser creativos, innovadores y que tengan pensamiento crítico.

6. Una mejor seguridad. Que toda persona pueda salir a la calle sin miedo a ser asaltada o asesinada. Que exista certeza de tranquilidad.

7. Que todo privado de libertad pueda reinsertarse a la sociedad. Tenemos que brindarles las oportunidades para que no reincidan y puedan darle una mejor vida a sus familias. No podemos seguir permitiendo que las cárceles se conviertan en “universidades del crimen”.

8. Un mejor sistema de salud. Todos tenemos derecho a una atención médica de calidad. Panamá necesita de hospitales y clínicas que cuenten con el espacio, la tecnología y el personal médico suficiente para atender a toda persona que tenga problemas de salud.

9. Que el deporte sea valorado como debe ser. Panamá cuenta con deportistas de calidad, que han dado la talla en competencias nacionales e internacionales de distintas disciplinas deportivas. Es hora de comenzar a valorarlos y brindarles el apoyo necesario para que sigan dejando al deporte panameño en alto.

10. Por una Constitución que responda a los tiempos actuales. La actual Constitución está completamente desfasada, no aguanta una reforma más, por lo que debemos iniciar un proceso constituyente que incluya a todos los sectores, para que Panamá pueda contar con una Constitución moderna y justa para todos.

Especialista en Mercadeo y comercio internacional