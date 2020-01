Panamá: 'hub de las Américas'; Francia: 'hub de Europa'

El presidente Cortizo escribió recientemente en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Orgulloso de nuestra representación en el Foro Económico Mundial, donde inversionistas extranjeros reiteraron la posición estratégica de Panamá y la oportunidad que tenemos para ser el hub de hubs. Estamos trabajando para atraer más empleos y oportunidades para todos”, es interesante este esfuerzo, toda vez que Davos queda en los Alpes y que sobre todo son empresas europeas “outre Atlantique” las que están inmigrando al súper hub de Panamá, en proveniencia del “hub alpino”, en donde Francia juega un papel logístico importante. Por eso es el primer país turístico del mundo.

Entonces hablando de hubs, nos hemos permitido hacer los siguientes comentarios, sobre algo que conocemos bastante bien desde hace cinco décadas. Y que tal vez ayude a mejorar nuestras relaciones con los franceses y traernos otros beneficios colectivos.

En materia de hubs desde 1500, Francia y Panamá guardan algo en común y aquello no es debido a la mano del hombre, si no más bien a la decisión creadora del Más Allá. El hombre más bien lo que ha hecho es destruir las buenas relaciones que siempre existieron desde el inicio entre esos dos países, ubicados en continentes distantes y distintos, pero unidos por el mar Atlántico y por sus bondades logísticas complementarias.

La ubicación de Francia en Europa se asemeja mucho a las ubicación de Panamá en las Américas. Ambas poseen una posición estratégica con relación a los continentes que pertenecen cada uno de esos dos países. De allí la iniciativa de construir el canal franco-panameño a finales del siglo XIX.

Si admitimos que la Europa original son aquellos países que hacen parte de las cadenas montañosas de los Alpes o sea: Alemania, Austria, Eslovenia, Francia, Italia, Liechtenstein, Mónaco y Suiza, que el pico más alto de los Alpes está en Francia (Chamonix-Mont Blanc 4,810 mts), y que este último tiene fronteras con 6 países europeos alpinos, además, al norte con el Reino Unido a través del canal de la Mancha y al sur con los países del Magreb sobre el mar mediterráneo africano. Y en la franja de los Pirineos hace fronteras con Andorra, los Vascos, Catalanes y Españoles. Francia además es el único que posee territorio en los Alpes y en los Pirineos en toda la Europa Unida actual, convirtiéndolo así en el hub natural de Europa, tal como lo es Panamá en las Américas. Francia es el país alpino europeo que tiene más fronteras con países europeos y del norte de Europa del Mediterráneo, convirtiéndola así en el país hub de Europa.

Por su lado, Panamá, que ya todos sabemos que es diferente que Francia, (tal vez la antítesis) porque tiene un canal universal, la primera zona libre de Comercio de Occidente, no tiene banco central, su moneda es el US$ y es paso forzado eternamente entre todos los continentes del mundo, contrario a Francia que no tiene ninguno de esos atributo, solo de ser hub como Panamá. Sin embargo, ambos países mantienen por naturaleza posiciones geográficas similares, que juntas hacen una fuerza universal que tiene mucho valor en el ajedrez mundial de la geopolítica actual. Su conexión natural: ¡el océano Atlántico! y los lazos históricos desde 1492.

Es por estas circunstancias naturales que debemos mantener una muy buena relación con Francia y los Alpes. Debemos más bien desarrollar una muy buena relación bilateral, por ser las dos cabezas de lista de los dos hubs logísticos más importantes en América y Europa.

Es esta visión de origen natural la que podría hasta cierto punto permitirnos un mejor entendimiento para desarrollar temas más importantes, que los fiscales, de evasión y lavado de dinero. Construir una nueva relación bilateral sobre un mejor entendimiento en el plano de los hub logísticos modernos digitales y de comunicación en todos los sentidos.

Tratar de acercar a ambos países sobre el entendimiento de los dos hubs de la ribera atlántica, acercarlos más a cooperar en entendimientos sobre los “hubs de hubs”. Rediseñar una nueva política partisana sobre el “súper hub logístico digital”.

Hemos sabido de fuente extra oficial, que hace unos meses el presidente Macron dirigió una nota a su homólogo panameño, proponiéndole un plan estratégico para acercarse ambos países, sobre la base de un gran entendimiento logístico, (“de hub a hub”) y que aun las esperanzas están vivas para alcanzar un entendimiento entre estos dos países logísticos del hemisferio occidental. Ojalá que nuestra política exterior logre consolidar estas esperanzas para hacer que Panamá crezca de nuevo, una vez por toda, toda vez que Francia es el primer inversionista extranjero en nuestros países vecinos, Colombia y Costa Rica.

Virgilio Correa