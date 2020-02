CSS: '¿qué hay pa' mí?'

Siempre aconsejo a mis amigos no meterse en camisa de once varas ni opinar sobre cosas que no saben. Pero la tentación es grande. El tema Seguro Social, por ejemplo, es una especie de bocatto de cardinale para politólogos y opinólogos, y para quienes como yo no tienen nada que perder, salvo prestigio intelectual.