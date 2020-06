Terminó la primera semana de levantamiento progresivo de la cuarentena, con el inicio de las actividades del Bloque 2. En ese período acumulamos más de 2500 casos nuevos, cerca de 50 defunciones y más de 1600 pruebas de laboratorio diarias, de las cuales más del 25 % siguen resultando positivas. Esta realidad, sugiere a primera vista, que la población no ha cumplido con las medidas y hay que volver a la cuarentena. Siguiendo esa línea de pensamiento, el Minsa anunció el sábado que, “a partir de este lunes 8 de junio se retornará a la medida de restricción movilidad por horarios de acuerdo con el sexo y número de cédula en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, como previamente estaba establecido, recalcando que, la apertura de las empresas del Bloque dos se mantiene, reforzando el seguimiento y evaluación de las guías y protocolos establecidos de bioseguridad dictaminadas por el Minsa”.

No obstante, no perdamos de vista que este aumento de casos en la última semana no es el producto del comportamiento de la población durante la semana. Estos casos se venían incubando desde hace dos o tres semanas y ahora los estamos detectando, porque es ahora cuando hacemos más pruebas, y es ahora cuando hemos reforzado el seguimiento de casos y la trazabilidad de contactos, que, dicho sea de paso, ha sido nuestro talón de Aquiles.

En ese contexto, acepto que había que hacer algo, pero no en la forma que se propone, pues volver a la estricta restricción previa (por género) y por dos horas, provocará grandes aglomeraciones en los negocios, incluidas las filas para entrar, pues solo se tienen dos horas, incluida la ida y vuelta. Recomiendo que se recapacite y se mantenga en esta semana solo el tema del género por día, dando de 5:00 a. m. a 2:00 p. m. todos los días, incluidos los sábados. Y que el toque total comience el sábado a las 5:00 p. m.

De todas maneras, no serán pocos los panameños que seguirán saliendo a la calle, pues todos los que trabajan en el Bloque 2 tendrán salvoconducto para ir a trabajar, y todos los que puedan salir en sus horarios también lo harán, porque los negocios estarán abiertos y hay necesidades que atender. Esperemos que la población y las empresas cumplan con su parte, y no entremos en pánico con los 500 casos diarios que vamos a seguir teniendo por dos semanas más, hasta que comiencen a disminuir los positivos que veníamos arrastrando, porque no hacíamos suficientes pruebas o porque se represaban.

Por su parte, el Minsa, que ya sabe dónde está ocurriendo la mayoría de los casos, debe fortalecer la coordinación con la CSS, creando una “fuerza conjunta (Minsa/CSS, Sector Privado)”, para la vigilancia epidemiológica, bajo las órdenes de un solo coordinador con todo el apoyo político, técnico y financiero; quien les rendiría cuentas a las autoridades superiores. También tienen que redoblar la campaña intensa de comunicación, dotación de mascarillas, e insumos para la higiene personal; masificación de pruebas de laboratorio hasta alcanzar las 2000 por día, para detectar los casos nuevos, rastrear a sus contactos, aislarlos e informar en las primeras 48 horas, con el apoyo de la comunidad, empresa privada, Cruz Roja, Bomberos y Policía. El cerco sanitario también se puede considerar, cuándo y dónde sea posible. Pero no podemos olvidar que la mayoría de los panameños que tiene un trabajo informal, o no tiene trabajo, y tiene que salir diariamente a la calle a buscar su sustento, vive en esos corregimientos. No podemos someterlos a otra cuarentena sin ofrecerles una solución integral a sus carencias.

No menos importante será, en esta etapa, garantizar la adecuada y suficiente capacidad instalada para recibir en hoteles, hospitales y salas de cuidados intensivos a los pacientes que vayan presentándose. Según el último reporte del Minsa, teníamos 45 % de camas disponibles, 38 % de camas disponibles en las salas de cuidados intensivos, y 67 % de ventiladores disponibles; pero, recientemente, el director de la CSS anunció que la Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social actualmente cuenta con solo cinco camas disponibles, y necesita redefinir áreas para habilitar con camas de cuidados intensivos y ventiladores existentes, para aumentar la oferta entre 20 y 30 nuevas camas. Por mi parte, le recomiendo a nuestras autoridades que se ponga a funcionar el hospital modular, que fue construido precisamente para eso, y que se considere el equipamiento de las salas de la ciudad hospitalaria que así lo permitan.

Es una empresa complicada la que se nos presenta esta semana, y las que siguen; pero el mantenimiento de la apertura de la cuarentena y el avance hacia los demás bloques es inaplazable. Mantenerla ya está provocando desempleo, incremento de la pobreza y hambre, sobre todo entre nuestra población de escasos recursos que sufre con mayor intensidad el confinamiento dentro de un espacio reducido y sin las comodidades que tienen otras personas con mayores recursos económicos. Pero la piedra angular de la respuesta nacional sigue siendo encontrar, aislar, probar y atender cada caso, y rastrear y poner en cuarentena cada contacto.

Médico, exrepresentante de la Organización Mundial de la Salud (OMS).