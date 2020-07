¿Cuántos infectados COVID-19 hay en Panamá?

Los datos oficiales actualizados al jueves 23 de julio reflejaban 56 817 casos confirmados acumulados desde el inicio. Pero casos confirmados no es lo mismo que casos reales en la población.

Los datos oficiales actualizados al jueves 23 de julio reflejaban 56 817 casos confirmados acumulados desde el inicio. Pero casos confirmados no es lo mismo que casos reales en la población. Aquí esbozo algunos cálculos “de servilleta”, que llevarían a una estimación de infectados totales acumulados por COVID-19 en Panamá, de entre 250k-400k personas aproximadamente, hasta el 23 de julio. Estas estimaciones no pretenden ser “científicas”, sino meramente un “cálculo de servilleta”, como ejercicio conjetural al que lo invito me acompañe.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EUA ha actualizado su estimación de la tasa de letalidad por infección (IFR, en inglés) en un rango: 0.5-0.8 %. En la ratio IFR el denominador es el número total de personas que se han infectado, ya sea que tengan infecciones activas, se hayan recuperado o hayan fallecido. Este número es distinto de la llamada tasa de letalidad por casos o (CFR, en inglés). Este último, CFR, es el que regularmente presenta el Minsa cuando habla de la letalidad, y se obtiene dividiendo el número total de fallecidos confirmados por COVID-19 entre el número total de casos confirmados acumulados. Pero este número es sumamente engañoso y no debería usarse para sacar conclusiones de nada.

Las razones de lo anterior son múltiples, pero quizás la principal es que los casos confirmados son una muy mala muestra del número de infectados reales que hay en un momento dado en la población. El número total de personas que han sido infectadas en una epidemia es muy difícil de saber con razonable grado de precisión para cualquier epidemia, pero más difícil aún durante la pandemia. A partir del número de casos confirmados, no es posible saber si el número de infectados reales en la población en un momento dado es 2x, 3x, 5x, 10x o 50x el número de casos detectados mediante pruebas de laboratorio o registrados clínicamente. La tasa de letalidad por infección o IFR, por tanto, siempre será una ratio menor al CFR, pues ambos tienen el mismo numerador, pero el denominador en el IFR es con toda seguridad un número mayor que el denominador en el CFR. En otras palabras, sabemos que los casos confirmados subestiman la cantidad de infecciones reales en la población. Lo que no sabemos es la magnitud de la subestimación.

¿Cómo entonces estima el CDC el IFR? Estas estimaciones pueden hacerse con diversas metodologías, pero una fuente para dicha estimación está en los estudios de seroprevalencia que ya se han hecho en diversos países que han pasado lo peor de sus epidemias. Estas estimaciones no están libres de error, por supuesto. Pero la estimación a este momento del CDC es la ya mencionada de entre 0.5 y 0.8 % (probablemente la estimación del CDC variará a medida que surjan más evidencias). A partir de esas estimaciones, podemos conjeturar un rango de infecciones reales en nuestra población, a partir del número conocido de muertes confirmadas por COVID-19.

Al jueves 23 de julio, el número total de muertos confirmados por COVID-19 era en Panamá de 1209. Asumiendo un período promedio de 21 días entre el contagio y el acaecimiento de la muerte, ello nos daría un rango aproximado de 151k-242k infectados para el 2 de julio (21 días antes del 23 de julio). Para estimar el número de infectados en la población al 23 de julio, tendríamos que dejar pasar 21 días para despejar a partir de la cantidad total de defunciones por COVID-19 acumuladas a esa fecha. Sin embargo, hay un truco. Si nos vamos al 2 de julio, para ese día el país reportaba 35 237 casos confirmados. Ahora, con nuestro rango de infecciones acumuladas, estimado retrospectivamente a partir de las muertes acumuladas hasta el 23 de julio, podemos obtener un rango del factor por el que habría que multiplicar el número de casos confirmados en una fecha dada, para obtener el rango de infecciones totales estimadas para esa misma fecha.

Eso nos arroja un factor que oscilaría entre 4.2 y 6.9 (números gruesos, recuerde). Regresando ahora al 23 de julio, multiplicando el número total acumulado de casos confirmados para esa fecha, por 4.2 y 6.9 respectivamente, nos da un rango de 244k-390k personas infectadas en total, entre casos ya resueltos (recuperados + fallecidos) y casos activos. Esto, asumiendo una población de 4.3 millones, nos daría un rango de 5.7 %-9.1 % de población ya infectada.

Distintas variables podrían hacer que estos cálculos sobreestimen la infección real en la población, y otras pueden hacer que se esté subestimando. En primer lugar, aun asumiendo que el rango estimado de IFR del CDC sea válido (hay otras estimaciones, tanto más bajas como más altas), puede que el IFR para Panamá fuese distinto. Distintos factores socioeconómicos o demográficos, por ejemplo, podrían hacer que el estimado de IFR del CDC no sea extrapolable al de Panamá. Por otro lado, las propias estimaciones del CDC pueden estar sobreestimando o subestimando el IFR real. El IFR estimado durante una epidemia, tiene un margen de error mucho mayor que el que se estima luego de terminada la epidemia.

Desde fines de mayo, durante todo el mes de junio y lo que va de julio, la tasa de positividad en las pruebas aplicadas ha estado en o por encima de 30 %. Esto, en el contexto de una ampliación de capacidad de pruebas diarias, desde aproximadamente 1000 diarias a fines de mayo, a unas 3000 actualmente. Aunque la metodología para los muestreos ha cambiado y no es comparable con la del inicio de la epidemia en Panamá, la alta tasa de positividad, en el contexto de una triplicación de las pruebas diarias efectuadas, apunta a una severa subdetección de casos.

Seguramente el Minsa tiene también estimaciones de las infecciones reales acumuladas hasta ahora en Panamá. ¿Por qué los panameños no tenemos acceso a la data, estimaciones, reportes, y demás material generado aquí, con la amplitud, calidad y profundidad que en otros países los Gobiernos publican y actualizan a diario en portales informativos?

Abogado