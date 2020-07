Rosa y la bruja

No pertenezco a este siglo de Rosa María Britton, es la mejor novela histórica de una autora que siempre se renueva en las composiciones literarias.

No pertenezco a este siglo de Rosa María Britton, es la mejor novela histórica de una autora que siempre se renueva en las composiciones literarias. La obra confronta el devenir nacional durante el Siglo XIX¸ son los tiempos del Tratado Mallarino-Bidlack, el Caballo de Hierro, la Tajada de Sandía, el Canal Francés y la Guerra de los Mil Días.

La bruja Enericia es el personaje que impacta en el fantástico imaginario de la Britton.

La ginecóloga es galardonada en seis ocasiones en el Concurso Ricardo Miró en novela, cuento y teatro; distinguida con el Premio de la Fundación Fulbright de Costa Rica por La muerte tiene dos caras y el premio de teatro en los Juegos Florales de México, Centroamérica, el Caribe y Panamá con Los loros no lloran.

La escritora-escritora Rosa María Britton confirma que la literatura nunca se improvisa, surge del talento, la disciplina y exige una cultura literaria sólida. La presidenta de la Fundación de la Biblioteca Nacional tiene 17 obras publicadas en narrativa y drama, las cuales incluyen el ensayo La costilla de Adán.

El ambiente familiar la guía desde la niñez hacia la lectura crítica. Lee sin coordenadas ni esquemas preestablecidos y nace con la pasión por escribir, al estilo de Pirandello.

El haber bibliográfico le da relieve internacional y los méritos ganados la convierten en una de las damas de la literatura nacional.

El ethos poético y musical, la educación humanística, la integridad profesional encarnan en ella un modo de vida que desarrolla con un elan singular, es auténtica en el pensar y sentir. Rosa es incisiva en torno al acontecer patrio, rechaza con equidad la corrupción institucionalizada y la sociedad amoral.

Rosa María es cáustica y humorística como el mejor arquetipo cervantino. La crítica social y política, en sus libros, es mordaz. España, Colombia, Costa Rica editan sus obras. Los estudios críticos en distintas latitudes son numerosos, en especial los de reconocidos catedráticos universitarios. Los lectores expresan puntuales comentarios, en los cuales reconocen que el pathos literario de la Britton los conmueve.

Rosa María siempre asiste a mis clases de Cultura Literaria en la USMA, los estudiantes disfrutan de los diálogos picantes y fantásticas anécdotas de una mujer sin ataduras conceptuales.

Rosa es pionera del Círculo de Lectura que organizo en la Universidad Santa María La Antigua, ella me pone en contacto con noveles escritores como Javier Riba Peñalba y Ramón Fonseca. El apoyo y entusiasmo en las numerosas presentaciones de libros y conversatorios con escritores panameños y de otras latitudes es significativo; asimismo el respaldo a la iniciativa de establecer un círculo de lectura con los jóvenes detenidos en el Centro de Cumplimiento de Tocumen.

La médica realiza una silenciosa labor social con los enfermos de cáncer y opera gratuitamente a las mujeres humildes con problemas ginecológicos.

Rosamaría con las prostitutas organiza una atención periódica sin precedentes, así surge su libro La muerte tiene dos caras.

La Fundación Biblioteca Nacional ocupa su atención. Hoy tenemos una entidad actualizada en los servicios bibliotecarios y con el personal profesional calificado, la organización como administración trasciende como modelo bibliotecológico en Centroamérica y el Caribe.

Rosa María Britton es de las escritoras más relevantes del Panamá literario, una ciudadana notable y una mujer la cual enriquece con su talento creativo el alma nacional y las raíces compartidas.

Rosa María Britton ante la crítica es el libro de Humberto López Cruz que reúne 12 conocidos críticos y docentes de Estados Unidos y Costa Rica, los cuales asedian La muerte tiene dos caras, ¿Quién inventó el mambo?, Semana de la mujer y otras calamidades, La nariz invisible y otros misterios, Todas íbamos a ser reinas, No pertenezco a este siglo, Laberintos de orgullo, Esa esquina del paraíso, Mi$$ Panama. Inc., Banquete de despedida y Los loros no lloran.

Los análisis exhaustivos son de gran calidad, como los de Luis A. Jiménez de Florida Southern College, Miguel Ángel De Feo de Lousiana Tech University, Lourdes Rojas-Paiwonsky de Colgate University, Ivelisse Santiago-Stommes de Creighton University, Beatrice Giannandrea de Ohio University, Lee A. Daniel de Texas Christian University, Lourdes Betanzos de Auburn University, Raquel Romeu de Le Moyne College, Clementina R. Adams de Clemson University, Nicole Caso de Bard College, Elba D. Birmingham-Pokorny de Southern Arkansas University, Jorge Chen Sham de la Universidad de Costa Rica, así como la excepcional entrevista de Humberto López Cruz de la University of Central Florida.

Humberto López Cruz es el principal promotor literario de Panamá en Estados Unidos, México, Costa Rica, Puerto Rico, España y la América criolla.

La obra.

López Cruz, Humberto. Rosa María Britton ante la crítica / Madrid: Editorial Verbum, 2007. 162p. il.

Se puede consultar en la Biblioteca Nacional de Panamá.

Clara Camero de Colombia tiene un ensayo extraordinario sobre No pertenezco a este siglo, editado por el Círculo de Lectura de la USMA.

Nota: El Dr. Fernando Aparicio, reconocido historiador nacional y catedrático de la Casa de Méndez Pereira, presenta la obra, en magistral exposición.

Nota: Rosamaría viajó a Colombia para documentarse sobre lo acontecido en Panamá, durante el Siglo XIX.

Dedicado a Haydée Bermúdez, quien desde la Universidad de Cagliari promueve la literatura panameña.

