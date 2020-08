Frente a las crisis los panameños siempre se han unido

Panamá siempre ha tenido momentos de crisis, pero también ha tenido la fortuna de tener ilustres ciudadanos que han buscado la unidad de los panameños para resolver esas difíciles situaciones. Me voy a ocupar en esta ocasión del Ing. Luis Felipe Clement Linares (q. e. p. d.). Por haber hecho, hace más de 50 años, unas declaraciones en Apede que considero muy patrióticas y que pueden aplicarse a lo que está pasando hoy día en nuestro querido país.

Luis Felipe, contemporáneo mío, obtuvo su bachillerato en el Colegio De la Salle. Fue un joven muy inteligente y recibió varios honores. Posteriormente, se graduó de ingeniero en la Universidad de Notre Dame, EUA.

Al regresar al país se casó con la señora Daphne Guinard, con la cual tuvo cuatro hijos.

Acompañó siempre en la política a su tío Arnulfo Arias Madrid, del cual nunca se separó.

Hace más de 50, años en una larga intervención, muy sesuda, por cierto, en Apede, la cual me he permitido recoger de su brillante intervención la siguiente frase que puede fácilmente aplicarse a la espantosa crisis que está pasando nuestro país: “La hora no es de llantos, lamentos ni recriminaciones egoístas. Los clarines de la patria nos llaman a una meditación profunda y serena, para que encontremos todos juntos el camino auténtico, democrático que nunca debimos haber perdido.

Pero esta labor no admite egoísmos personales ni ambiciones partidistas ni afanes electoreros; exige de todos los buenos panameños lo mejor de su inteligencia, lo mejor de su trabajo y una gran dosis de perseverancia y honestidad. Este gran acuerdo no puede ser aportado solamente por un partido o varios partidos políticos o por una asociación cívica, sino por todos los partidos políticos, todas las asociaciones cívicas y sindicales y todos los buenos panameños en cuyos oídos resuenan las estrofas de nuestro glorioso himno nacional que llama a la unión y al trabajo, sin más dilación para poder construir esta patria grande y generosa por la que soñaron nuestros próceres”.

El gran patriota murió muy joven, a los 51 años, y la patria perdió a uno de sus preclaros hijos.

Así como el Ing. Clement Linares, hoy, para fortuna de nuestro país, existen también ciudadanos que consideran que la COVID-19 solo la podemos vencer si nos unimos todos, ciudadanos y Gobierno, en una política que nos permita tomar acciones que destierren al criminal virus de nuestro país.

Empresario