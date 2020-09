Mis observaciones al presidente

Me considero un buen amigo de Nito Cortizo, inclusive fue copartidario mío en Solidaridad, cuando se inició en política; mis hijos, en la juventud de Nito, tuvieron con él una relación estrecha y muy cordial.

En mi “quédate en casa” voluntario, me puse en contacto con varios miembros de distintos grupos. Deseaba saber su opinión sobre el actual Gobierno.

Los mandatarios, casi siempre, son visitados por personas que tienen algún interés o los quieren halagar “cepillándolos” o decirles lo que les gusta oír; pero nunca la realidad. Un presidente pasa encerrado en un edificio y cuando sale en gira por el interior, por lo regular, lleva al mismo grupo de personas del entorno oficial, por lo que es muy difícil que capte o le digan la realidad en que se encuentra su Gobierno ante la opinión pública.

Como yo no aspiro nada de su Gobierno y me siento su amigo, y los amigos tienen la obligación de ser siempre francos, si en verdad son amigos, por eso es mi obligación hacerle llegar algunas observaciones de la opinión que se tiene en el país de su Gobierno.

Me alegra mucho constatar que ha hecho cosas buenas, entre ellas manteniendo la salud de los panameños y tratando de llevar, poco a poco, al restablecimiento de la economía del país. Es positiva su imagen frente a la pandemia, que ha logrado con sus acciones disminuir las víctimas del virus asesino y el resurgimiento económico.

Aunque se ha tratado de reducir algunos gastos administrativos, se considera que la burocracia estatal es excesiva y muy costosa.

No es bien visto que se nombre personal de salud y después se busquen los fondos; debe ser lo contrario.

La solidaridad es una acción muy humana, pero deben participar todos los grupos de nuestra sociedad (algunos ya lo están haciendo, pero hay que sumar a ciertos grupos laborales, que tienen dinero, pero no lo comparten ni con sus agremiados).

También se piensa que pudiera ser mejor si se reducen los gastos publicitarios (estos son innecesarios. El ciudadano ve su actuar.); se deben eliminar muchos asesores con altos salarios. El ministro de la Presidencia no lo ayuda, sino más bien lo perjudica con sus actuaciones. No se justifica destinar $50 millones en viviendas para personas que no las pueden pagar. Esa excesiva suma podría destinarse a otras obras muy apremiantes, la ayuda social para los más necesitados; más adelante se deben hacer. La idea es buena y necesaria, pero no ahora.

Me puedo haber equivocado en los planteamientos hechos, que son el producto de mis investigaciones con distintos grupos, pero ellos tienen la buena fe de quien solo busca el mejoramiento de las gestiones presidenciales de Nito Cortizo y el bienestar del país.

La Asamblea Nacional, por su parte, ha hecho más gastos que en años anteriores y con ello, por supuesto, no está contribuyendo al ahorro que la ciudadanía espera de ellos. Además, ni siquiera han aprobado el reglamento interno; se han demorado mucho los diputados en el escogimiento del defensor del Pueblo. Quieren hacerlo ahora, cuando solo le quedan siete meses de funciones al nuevo. Muchos se preguntan “¿ya para qué?”. La mayoría del PRD en la Asamblea Nacional, con un presidente de su propio partido, podrían haber contribuido al deseo del panameño: una reducción del gasto público, tanto del Órgano Ejecutivo como del Legislativo.

Empresario