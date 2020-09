Benicio y la AN expulsan a Cauchero de Bocas del Toro

Como si se tratara de un tumor maligno al que hay que extirpar, el HD Benicio Robinson tomó la decisión de expulsar el corregimiento de Cauchero del distrito cabecera de Bocas del Toro. ¿Cuál fue el pecado de sus habitantes? La respuesta es votar por Cambio Democrático.

Dentro del proyecto de ley que adhiere a Cauchero al distrito de Almirante y crea 10 nuevos corregimientos, el diputado y su séquito mencionan todas las ventajas o conveniencias de este cambio de jurisdicción. Lo que no se menciona es que Cauchero es el único corregimiento del distrito cabecera donde el CD ganó para representante, además del caudal de votos que obtuvo el actual alcalde del distrito de la población de este corregimiento. Tampoco se menciona que no hicieron consultas ciudadanas al respecto y, hasta el pasado 25 de agosto, se contabilizan tres protestas con cierre de calles de la población de Cauchero.

Según proyecciones del INEC, para el 1 de julio del 2020, Cauchero tendría una población de 3275 habs. Según la Ley, con un mínimo de mil personas en poblaciones rurales y que el 10 % firme una solicitud formal, se podría crear un nuevo corregimiento. Con las proyecciones del corregimiento de Cauchero se podrían crear tres, es ahí donde no cuadran las buenas intenciones, pues, si la idea era ayudar con recurso a este corregimiento, por lo menos, podrían hacer una división a dos corregimientos, aunque podrían ser tres para asignarle más recursos. Lo liviana de la Ley para la creación de corregimientos, así lo permite.

Entre los argumentos que se mencionan para esta expulsión forzada, hay uno que puede ajustarse a la realidad y es que Cauchero está físicamente en tierra firme y limita con el distrito de Almirante, pero no se menciona que en la misma ley se crea el corregimiento de Isla Cristóbal, que es una isla que actualmente pertenece al corregimiento de Tierra Oscura (Split Hill). Al perder Tierra Oscura jurisdicción sobre esa isla con la ley, se convierte también en un corregimiento de tierra firme. La diferencia es que votó a representante PRD, siendo premiada su población al crear un nuevo corregimiento, darle más recursos y quedarse bajo jurisdicción del distrito cabecera.

Todo no termina ahí, ya que actualmente el distrito de Almirante cuenta con seis corregimientos con pensamiento diverso; pues, el alcalde es del CD y con seis representantes, tres del CD y tres del PRD. El distrito de Almirante queda involucrado, sin querer y sin saber, en esta transacción politiquera al adherir este corregimiento de Tierra Oscura (Dark Land) al distrito de Almirante, haciendo así necesaria la creación de nuevos corregimientos para adueñarse de la mayoría del Concejo. Y es así como se incluyen tres nuevos corregimientos en la ley, para el distrito de Almirante, de los tres, solo uno se puede decir que cumple con el requisito de la población, el mínimo de mil personas y es el corregimiento de Miraflores. Según el Censo de Población y Vivienda 2010, su población era de 1077 habs. (nombre mal asignado a este nuevo corregimiento, por cierto, puesto que la mayoría de la población, según el censo del 2010, habita en el poblado de Ojo de Agua, 443 personas, para ser exactos, además de ser el poblado con mayor antigüedad. Los otros dos corregimientos que se pretenden crear, Bajo Culubre y Ceiba, la suma de la población de todos los lugares poblados que los componen para el censo del 2010 no llegaba a 800 personas en cada uno. Al no tener una herramienta actual confiable para medir la población, pues los censos están suspendidos, no sabemos de dónde se podrían sacar cifras reales para establecer que en los corregimientos que se pretenden crear habiten mil personas en cada uno y así poder cumplir con el mínimo que dice la Ley. Además de la presentación de las cien firmas que corresponderían al diez por ciento de esa población. Ahí, entonces, vemos una nueva contradicción en las buenas intenciones de la Ley con el corregimiento de Cauchero, que tiene las mismas características que Ceiba y Bajo Culubre, corregimiento rural, este último de gran extensión y que, para el censo 2010, tenía una población de 2424 habs., tres veces y más población que cada uno de los otros dos.

Todo esto inicia la preocupación de la población del distrito de Almirante sobre estas nuevas jurisdicciones y adhesiones que han sido aprobadas en tercer debate en la Asamblea Nacional y es que la mayoría de la población estaría mal representada, pues, en los tres corregimientos urbanos hay más población que en los seis rurales y las decisiones del Concejo corresponderían a la minoría, aunque sean más representantes. Lo mismo para la adjudicación de recursos que establece equidad en la repartición, pero no propone una fórmula equitativa, como la de asignar recursos por cantidad de población, lo cual sería ideal para cumplir con la expectativa de la población.

Exinvestigador de la Comisión de la Verdad.