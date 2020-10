Por religión pelean Azerbaiyán y Armenia

“La pelea no es por riqueza, resulta que Armenia es cristiana, con cuatro millones de habitantes […]”

Como Panamá ahorita mismo está más aburrido que bailar con la mamá de uno en pleno carnaval de Parita, decidí buscar, en donde Uds. saben, por qué estos dos países vecinos cercanos al mar Caspio, que antes pertenecían al yugo de la extinta URSS, ahora se quieren matar: Azerbaiyán con Armenia.

La pelea no es por riqueza, resulta que Armenia es cristiana, con cuatro millones de habitantes, solo mide 29 743 kilómetros cuadrados (un poquito menos que los que nos quitó Colombia echando los mojones de la colonia española para atrás en 1903, se robó el Juradó del Chocó) y la Azerbaiyán musulmana, de nueve millones de habitantes, mide 89 mil kilómetros cuadrados (un poquito menos del tamaño de Panamá, antes de que los gringos favorecieran a los ticos cuando le ganamos la guerra de Coto).

Les juro que mi intriga inicial resaltó cuando vi por la televisión del domingo 09/27/2020 cómo estallaban los tanques golpeados por la artillería con los nuevos proyectiles fabricados con una pequeña porción de uranio empobrecido y por eso las gruesas paredes metálicas volaron por los aires en pedacitos, ocurriendo una explosión en forma de un hongo, 200 veces más grande que el tanque acribillado, más un incendio que pulveriza todo alrededor.

“[…] Turquía […] no limita con Azerbaiyán, pero sí con Armenia y por razones obvias le va a caer a la cristiana Armenia […]”

Bueno, Turquía (ex Imperio musulmán otomano) no limita con Azerbaiyán, pero sí con Armenia y por razones obvias le va a caer a la cristiana Armenia, según entendí de las palabras de Recep Tayyip Erdogan, presidente de las novelas de la nueva bobada panameña: la turcomanía. Armenia no tiene acceso al mar, pero tiene plantas nucleares que producen y venden electricidad, fabrica maquinarias y herramientas y es un bello país en donde se hacen peregrinajes cristianos. A Azerbaiyán, todavía se le puede llamar como un país bárbaro, porque, casi todos ellos les cortan el clítoris a las niñas para que nos sean pecadoras.

Recemos a DS y a todos los santos por los cristianos de Armenia. La ONU ya ordenó que dejaran el pleito a lo bien. Putin dijo que nadie se meta, como dando a entender que esa área le pertenece y punto.

