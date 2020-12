Inicio y fin: COVID-19

Pabló Lledó en su libro Gestión de Proyectos indica “Las técnicas de administración de proyectos están demostrando que son la forma más eficiente para gestionar proyectos cuando existen restricciones de costos, tiempo y recursos”.

Desde esta perspectiva, la situación de la pandemia por COVID-19 puede gestionarse como un proyecto y según definición de Pablo Lledó: “un proyecto es un desafío temporal que se enfrenta para crear un único producto o servicio”.

Según el Pmbok: “un proyecto es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, y tiene la característica de ser naturalmente temporal, es decir, que tiene un inicio y un final establecidos, y que el final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto, porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto”.

¿Por qué COVID-19 debe abordarse como un proyecto? Debemos analizarlo como un desafío en el tiempo; ya que como país tenemos restricciones de costos, tiempo y recursos limitados. Nota: Esta información de recursos limitados la puede validar en el sitio del Ministerio de Economía y Finanzas, detalle de los Costos Promedios Ponderados de la Deuda Pública, documento actualizado al 30 noviembre de 2020. https://fpublico.mef.gob.pa/es/indicadores

Con los datos recopilados desde marzo a diciembre de 2020 es mandatorio monitorear y controlar todos los gastos que se han generado con la pandemia dando seguimiento a las estimaciones de los costos, los informes de desempeño, los cambios aprobados y validados al plan de acción.

La COVID-19 inició el 11 de marzo de 2020 y debe terminar el 31 de diciembre de 2020; ya que como país debemos concientizar a la población sobre que hay recursos limitados. En estos momentos, se debe aplicar el adagio “cuidar los centavos”, evitando los gastos superfluos y todas las personas que residimos en este terruño trabajar con transparencia, objetividad, responsabilidad y honestidad para reconstruir Panamá.

Urge la reactivación de los portafolios de las diversas entidades, por ejemplo: los proyectos agrícolas en las áreas de Chiriquí, Veraguas, Azuero y Darién; la línea 3 del Metro de Panamá y reorganizar los planes para el área de Colón, tomando en cuenta los procesos de la dirección de proyectos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre; ya que el talón de Aquiles de los proyectos ejecutados por administraciones anteriores han sido la planificación, ejecución, seguimiento y cierre, porque la gestión de los parámetros de alcance, tiempo, costos, calidad y recursos han sido deficientes para validar los entregables versus su fecha de finalización, convirtiéndolos en fantasmas de sobrecostos.

Para el año 2021, recomendamos a la administración actual una fórmula sencilla: replantear su plan estratégico de gobierno 2019-2024 de acuerdo con la situación actual, priorizando los proyectos que pueda ejecutar y cerrar al año 2024. Tener presente: Planificación + ejecución + control + cierre = dinamizar la economía.

Especialista en Docencia Superior.