Marco Antonio Gandásegui, hijo: el profesor de Sociología

El Dr. Marco Antonio Gandásegui, hijo fue nuestro profesor para la asignatura “Principios de Sociología”, mientras cursábamos el primer año de estudios en la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en el Campus Central, “Dr. Octavio Méndez Pereira”, de la Universidad de Panamá (UP). Específicamente, fue en el “I A-Diurno (Aula: A-6)”, del segundo edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, donde nos impartió puntualmente sus clases los lunes, de 7:00 a 8:35 a. m., y de 9:35 a 10:20 a. m., los jueves, para ambos semestres del 2007, año académico en que publicó la cuarta edición -ampliada y revisada- de su libro titulado “Introducción a la Sociología” (ISBN: 84-8385-031-1), -en cuya portada figura la acuarela “Angelus Novus” del pintor helvético Paul Klee- y el cual fue editado, levantado y armado por el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) “Justo Arosemena”, organización no gubernamental de investigación social que él fundó -entre otras entidades-, junto con otros científicos sociales panameños en 1977, seis años después de constituirse formalmente como profesor de Sociología en nuestra UP.

Cualitativa y cuantitativamente, nuestro profesor fue un adalid de la enseñanza sociológica en general, pero particularmente de nuestra realidad nacional, latinoamericana, continental, y, hasta mundial, pues nos enseñó mucho, así como también fue mucho lo que nos permitió aprender de él, ya que el conocimiento que adquirimos quienes tuvimos el galardón de ser sus estudiantes, no solo provenía de sus clases magistrales y de las valiosas pesquisas -bibliotecarias y de campo- que para charlas él nos asignaba y orientaba, sino también: de su meritoria e incesante publicación de investigaciones y obras -llámense libros, ensayos, artículos para revistas especializadas, columnas de opinión (los jueves en La Estrella de Panamá), folletos, etc.-; así como de las numerosas y muy solicitadas entrevistas que brindaba a nivel televisivo y radial; y, sin soslayar sus constantes intervenciones públicas y ponencias en conferencias, seminarios, conversatorios, mesas redondas, y demás encuentros en los cuales tuvimos el honor de participar en muchos de ellos, principalmente, en los respectivos auditorios de nuestra facultad, y de las facultades de Humanidades y Economía.

De sus enseñanzas, no olvidaremos -entre tantas- su visión de los valores en una determinada sociedad; la tarea y promesa de la “imaginación sociológica”, según C. Wright Mills; y la utilidad de la sociología para el Derecho.

Finalizado el 2007, ya habiendo aprobado satisfactoriamente su materia, solíamos saludar al profesor de Sociología cada vez que coincidíamos en cualquier locación de nuestra UP, y él siempre correspondió caballerosamente al saludo de uno más de sus cientos de estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas. De hecho, en abril de 2012, nos permitimos escribirle un correo electrónico para felicitarlo con ocasión de su cumpleaños, aprovechando la oportunidad para manifestarle que conocíamos de una de sus máximas producciones: “La concentración del poder económico en Panamá”, que había sido reproducida en el libro “Panamá, dependencia y liberación” (2da edición, 1976); y, para expresarle nuestra gratitud por habernos educado. El 30 de abril de ese mismo año, diligentemente respondió nuestro correo.

Con base en lo anteriormente expuesto, podemos fundamentar, sin temor a equívocos, que el Dr. Marco Antonio Gandásegui, hijo, (28 de abril de 1943 - 24 de abril de 2020), más que brillar con luz propia a lo largo de vida su profesional, no solo fue y será un referente del estudio, investigación y promoción de las ciencias sociales para Panamá, sino que se constituyó en una figura cimera de la Sociología en Latinoamérica para el mundo entero. Por ello y mucho más, lo menos que podemos hacer consiste en pregonar: ¡Gracias Marco Antonio Gandásegui, hijo!, nuestro profesor de Sociología.

