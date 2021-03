El concepto de femicidio en Panamá

El femicidio no se trata solo del asesinato de una mujer por la acción de un hombre. Es más bien, una expresión extrema de violencia contra la mujer, realizada por un hombre o una mujer, es un asesinato estimulado por ideas misóginas, internalizadas a lo largo del proceso de socialización, dentro de un aparato de poder que permite la desigualdad de género, el femicidio en última instancia se determina no solo por la intencionalidad del acto, sino, también, por los antecedentes. Herrera et al. (2019) plantea, el femicidio se desarrolla dentro de un sistema social patriarcal, donde al varón, desde su nacimiento, adquiere roles de autoridad, y, el género femenino queda predeterminado al desempeño de roles de subordinación. Por su parte, Scotto (2019) plantea, la violencia doméstica y la violencia contra la mujer en particular, surge no solo de factores patriarcales, sino también, de factores androgénicos. Con lo cual, la violencia se constituye en un grave problema de salud pública.

En la misma línea Russo (2014) y Ungo (2008) señalan, el femicidio se puede estudiar desde tres niveles, el íntimo, no íntimo, y por conexión. Ambas investigadoras definen el primer nivel como aquellos asesinatos donde la víctima tuvo una relación estrecha con el victimario. No obstante, Ungo afirma que el femicidio, en los últimos años, está sobrepasando las relaciones de pareja. El segundo nivel, se entiende como aquellos asesinatos cometidos por hombres con quienes la víctima no tenía relación íntima alguna. Y el tercer nivel, es donde las mujeres que murieron a manos del sujeto misógino trataron de intervenir para salvar la vida de otra mujer en un hecho violento.

Consideremos ahora que, la muerte violenta de mujeres se remonta a los orígenes de la humanidad, sin embargo, el surgimiento del sistema patriarcal da origen a una ideología de superioridad masculina, donde el asesinato de mujeres es animado por un pensamiento de género determinado. No es hasta años relativamente recientes que se elaboran leyes para garantizar a las mujeres una vida libre y sin violencia. En el 2013 se creó, en Panamá, la Ley 82, donde se define el femicidio como: “Causar la muerte a una mujer basada en la pertenencia al sexo femenino, por causas de la discriminación o cualquier otra forma de violencia”.

Por último, Ungo diría que para llegar a este punto ocurrió una serie de acontecimientos importantes, no obstante, considera que dos son los más sobresalientes. El primero, “la política de las mujeres”, conquistas de los movimientos feministas y de mujeres organizadas a nivel mundial, sobre todo en América, con ello se logró visibilizar en términos institucionales un problema antiguo. El segundo, la construcción del concepto, donde Diana Russell y Jill Radford plantearon el término por primera vez. (Urania Ungo, 2008. La definición de femicidio. En: Femicidio en Panamá 2000-2006, p. 14-15).

