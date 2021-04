Inadeh: transformación integral e impacto socioeconómico

La formación y capacitación continua y permanente de los recursos humanos permite el éxito y transformación de un país que, en el caso de Panamá, pese a los obstáculos ocasionados por la pandemia, continua con su objetivo de consolidar la industria de la construcción, el turismo y el servicio al cliente, entre otras áreas. Es meritorio planificar de manera proactiva para concretar esa aspiración y fortalecer la economía.

En este aspecto, el Plan Estratégico de Gobierno (PEG) de Panamá avala la formación de profesionales, dada su valiosa contribución al bien educativo que garantice la transformación social del país. El Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Pencyt) 2019-2024, también, mediante sus objetivos 1 al 3, persigue fortalecer el conocimiento investigativo, potenciar la formación del capital humano para la resolución de problemas y contribuir a una educación pertinente, equitativa, inclusiva y de calidad.

En este escenario, la calidad educativa no se puede dar, si no hay una transformación, pero no solo transformar aspectos curriculares, sino, de manera general y específica, las estructuras y modelos de organización y gestión de las instituciones. Por tanto, la educación técnica resulta ser una aliada contra la pobreza, pues fomenta la movilidad social, la equidad y la inclusión de sectores marginados que, sin esta formación, tendrían pocas o ninguna alternativa de inserción en el mercado laboral.

Se considera que la capacitación técnica no debe estar desvinculada de las competencias humanistas que facultan la sana convivencia, el entendimiento, la empatía y la solidaridad. Por lo tanto, centro mis esfuerzos en concretar una educación práctico-humanista de calidad, que propenda a un servicio técnico de excelencia que privilegie las relaciones humanas y el respeto.

Nuestro compromiso es retornar al Inadeh el esplendor que lo ha caracterizado en términos de su posicionamiento institucional para la formación profesional, con una misión de compromiso a la formación y promoción integral de las personas, con el desarrollo social y cultural del país, y con el desarrollo de los procesos de investigación y el retorno de una formación dual que requiere la sociedad para el progreso y para la mejoría de la calidad de vida de la comunidad.

La propuesta contempla un Proyecto de mejora al Sistema de Gestión Académica, con apoyo de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), para lograr una mayor eficiencia en la inscripción de participantes, desarrollo y certificación de cursos en un periodo de seis meses.

El área insignia de capacitación permitirá la formación de cuadros especializados multidisciplinares, que permitan ampliar el abanico de oportunidades para acceder al campo laboral. El proceso garantiza el desarrollo de capacidades prácticas, de interacción social, faculta para el empresarismo y la autogestión y fomenta competencias administrativas básicas. La tecnología es parte esencial del progreso, y forma parte de la educación técnica, pues contribuye al desarrollo económico y al progreso del país. Por lo tanto, la tecnología será crucial en el desarrollo de los planes de estudio a ser ofertados.

La segunda fase es emprender un Plan de Gestión e Implementación, la cual requiere una planificación rigurosa y una ejecución responsable con aliados estratégicos, entre ellos, la Corporación Andina de Fomento (CAF). Importante en este proceso es el seguimiento a través de una hoja de ruta integral de transformación, que sirve de guía liviana, pero precisa para garantizar un proceso riguroso y sistemático.

El Plan de Transformación y Mejora Integral del Inadeh lo conforman tres componentes: Renovación de la Infraestructura y Equipamiento; Fortalecimiento Académico, mediante el cual se actualizará y ampliará la oferta de acciones formativas y se brindará capacitación a los instructores. Y un tercer componente del Fortalecimiento Institucional, el cual actualiza el modelo de gestión del Inadeh, que permite la capacitación a los directivos y al personal administrativo de la institución.

Tenemos la certeza de que uno de los factores que contribuyen al crecimiento cultural, social y económico del país es la educación y uno de los actores fundamentales de este proceso son nuestros habitantes, que son el Capital Humano, en el cual es plausible invertir para lograr los cambios.

Consideramos necesario transitar hacia modelos colaborativos de creación, gestión, comunicación, preservación y apropiación de conocimientos y habilidades, mediante un eje que articula Academia-Empresa-Estado y Ciudadanía.

Contamos con el compromiso, la capacidad y el apoyo de un equipo de trabajadores con los que se converge en propósitos y metas, no se tiene duda de que acometeremos esta institución con el profesionalismo y determinación que amerita esta tarea, la cual será eficaz para promover un cambio positivo y puede contribuir al éxito de nuestra mano de obra panameña.

Director general del Inadeh.