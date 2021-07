Nuestra pobre economía

“A este paso, no sé cómo podremos ser soberanos e independientes y que algún día podamos vivir en paz sin problemas […]”

Luis Ernesto Ramírez C. opinion@laestrella.com.pa

Hace poco, leí una noticia en la que se comentaba que Panamá está en una situación caótica respecto a las finanzas del Estado. Realmente no sé mucho de economía y de esos términos transfugazas que se utilizan para explicar lo que nadie entiende; lo que sí logro entender es que estamos ante una situación alarmante respecto a lo que tenemos; porque lo único que tenemos es deudas. Y esta situación, los diversos Gobiernos que hemos tenido desde hace mucho, la han estado solucionando, pidiendo más préstamos para pagar intereses sobre la deuda, y pagar deuda a los proveedores nacionales e internacionales; es decir, obtener deuda para pagar deudas.

A este ritmo, la deuda con los bancos internacionales asciende a más de treinta mil millones de dólares sin ninguna luz al final del túnel que indique cuándo saldremos de este atolladero, porque sigue aumentando, y, al parecer, a la gente que sube y baja del Gobierno no le interesa, solo la de pensar en cómo adquirir nuevos préstamos. Este plan de desarrollo, pidiendo préstamos, lo tienen todos los partidos políticos, sin importar el color o la raza; y en las campañas politiqueras solo se les escucha que van a dar y regalar, nunca un plan de desarrollo integral sin deudas; y cuando llegan al poder, entonces arremeten contra la población con impuestos y toda clase de cobros para tener dinero para pagar lo que puedan de esta deuda monstruosa.

Por otra parte, no logro entender, tampoco, el porqué los bancos le siguen dando más préstamos a esta gente que gobierna, si ninguno le da garantías de que les van a pagar; y pareciera que solo basta con que el gobernante vaya al banco y le diga que es el Gobierno, para que le den préstamos; y, al parecer, a estos bancos solo les preocupa que les mantengan al día los intereses, lo que al final resulta más jugosos que el capital; pero no entiendo para qué mantienen una deuda impagable y le abonan más; esto parece cosa de locos; pero con ella nos están poniendo en una situación desastrosa.

No quisiera ser mal pensado, pero me da la sensación de que el gran resultado de todo este enmaraño, que solo lo entienden los economistas, es el contrabando poderoso, los contratos leoninos aprobados por los gobernantes, la corrupción insoportable (recordemos que en esta corrupción hay empresas poderosas que financian bancos poderosos), y los Gobiernos que hacen alarde de una democracia de corrupción y malversación de esos dineros que nos tienen ahogados en una situación que aumenta la pobreza y los problemas sociales del país. Esto explica, tal vez, el porqué la corrupción es un estado divertido para la gente de altas esferas de todos los que llegan a gobernar.

Sencillamente, concluyo que la gente que llega a gobernar no tiene ningún plan de desarrollo para el país; pero sí tienen plan para negociados y pedir más préstamos e invertirlos en corrupción. A este paso, no sé cómo podremos ser soberanos e independientes y que algún día podamos vivir en paz sin problemas de falta de agua, calles, desempleo, salud, educación, impulso a la empresa nacional, desarrollo tecnológico, etc., y mil etcéteras más.

Abogado y profesor.