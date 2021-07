Financiamiento del Programa IVM

“[…] en la mesa del diálogo, se deben analizar las determinantes por las cuales no somos eficientes, insistir en los determinantes que inciden en que no haya más cotizantes, como resolver el tema de la evasión […]”

Cuando hablamos de Seguridad Social, todas las soluciones que propongamos deben darse dentro de lo que establecen sus principios y dentro de ellos encontrar soluciones que resuelvan el déficit del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que debe ser una revisión integral de lo que se hacen todos los programas de la CSS y no focalizarlo únicamente en el IVM.

Con alguna insistencia, actuarios nos están diciendo que hay un déficit entre lo que aportamos al IVM y lo que luego nos pagan como pensionados; entonces, el problema se ubica en cómo podemos financiar el déficit y no en una solución simplista, de que el asegurado reciba justamente lo que aporta.

En ese planteamiento hay un sesgo, porque no nos dicen que en el sistema solidario algunos pensionados cobran menos de lo que aportan, porque no llegan a la edad de la esperanza de vida, y aunque esto no es suficiente para balancear el déficit, al menos deben decirlo.

Pero antes de entrar a definir dónde podemos encontrar fuentes de recursos, debemos decir que las pensiones forman parte de la demanda agregada que consumen bienes y servicios y tiene un efecto de cascada en la economía. El ejercicio de que podamos encontrar recursos es una tarea en la que debe estar abocada la dirección de la CSS.

En primer lugar, debemos revisar la institucionalidad, lo que significa que debemos tener la capacidad de gestión para resolver los problemas y esto se ha perdido. Para lograr esto, debemos tener una madurez organizacional y esto será posible cuando haya estabilidad y se tenga una organización que responda a los objetivos de la institución. Cada director, llega con su equipo de directores ejecutivos y los que estaban en esos puestos, continúan en la organización, creando un incremento de la planilla injustificado. Para muestra un botón, en la Dirección Ejecutiva de Infraestructura y Servicios de Apoyo, en esta administración, han pasado cinco directores, los que se supone que deben ser la contraparte de las obras civiles que se contratan en la CSS, quizás por esto, la Policlínica de Aguadulce se comenzó en el año 2012 y aún no sabemos cuándo se ha de culminar.

Cuando mejoremos la eficiencia de la CSS, de seguro habrá recursos que se podrán trasladar al Programa IVM. Si en la Seguridad Social debemos trasladar recursos de los que más tienen a los que menos o nada tienen, entonces, ubiquemos sectores que tienen una rentabilidad más allá de una ganancia racional, para que aporten a la seguridad social. En Costa Rica la cuota obrero-patronal es similar a la nuestra, pero los aportes que recibe la CCSS, por cada empleado, es alrededor de 34 %, porque hay sectores que aportan un porcentaje por cada trabajador afiliado, porque están convencidos de que la seguridad social es responsabilidad de todos.

Considero que, en la mesa del diálogo, se deben analizar las determinantes por las cuales no somos eficientes, insistir en los determinantes que inciden en que no haya más cotizantes, como resolver el tema de la evasión, que todos paguen sus cuotas a tiempo; y, en fin, sería un tema de no acabar. Basta que veamos los viáticos que paga la CSS, hay funcionarios que se desplazan al interior para ver un tema de caja menuda, como también los desplazamientos que hace los directivos, para supervisar y ver lo que están haciendo. Cuando un ejecutivo se centra en esta función, no le alcanzará las 24 horas del día, cuando hay ejecutivos regionales que deben ocuparse de esta tarea.

