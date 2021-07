Siguen los robos a la CSS

Desde el 2005, Frenadeso ha demostrado que las causas principales de la situación de la Caja de Seguro Social (CSS) son de orden estructural y no solo financiero-actuarial, como plantean el FMI, actuarios, empresarios, Gobierno, partidos políticos tradicionales y seudoindependientes. Frenadeso ha demostrado que los problemas de la Caja no se resuelven, si no se considera tanto la estructura económica del país como los determinantes sociales de la salud. Sustentado y demostrado que los abusos cometidos contra la CSS han erosionado su capacidad de dar respuesta oportuna. Es decir, la crisis que atraviesa la institución ha sido provocada.

Antes de la COVID-19, la morosidad de la patronal (Gobierno y empresarios) con la Caja era de casi 300 millones de balboas. Cuotas que se descuentan a los trabajadores y no se entregan a la institución. A la patronal, se les suman la partidocracia (CD, PRD, Panameñismo); y dicen querer salvar la Caja. En las últimas semanas, también aparecieron medios de comunicación social y comunicadores que evaden la cuota, bajo la figura de servicios profesionales. Irónicamente, esos son los que quieren decidir qué hacer con la institución. ¿Qué moral tienen? Al igual que el facilitador y empresarios que han atracado a la CSS, los representantes de los partidos políticos están sentados en el diálogo de “Yo con Yo”, decidiendo su futuro y esperan hacerlo finalmente con sus diputados en la Asamblea Nacional. Todo un insulto e irrespeto al pueblo humilde y trabajador.

Actualmente, producto de la pandemia y por la vorágine de ganancia de muchos empresarios, miles de trabajadores ya han sido despojados de cruciales cuotas para su jubilación. Autoridades de la CSS han declarado que han aumentado los trabajadores que, debido a la falta de recursos económicos, han optado por cobrar indemnizaciones (85 al 88 %) y jubilarse anticipadamente (12 al 15 %), sacrificando el monto de su pensión. Además, el Programa de IVM de la Caja, al mes de abril, ha sido impactado por las medidas asumidas por el Gobierno, en medio de la pandemia, en más de 260 millones de dólares, lo que afecta las pensiones.

Es decir, las verdaderas causas de los problemas que enfrenta la Caja de Seguro Social demuestran que la institución no tiene salvación alguna sin un cambio radical, de fondo, del modelo económico y las transformaciones estructurales que ello conlleva.

En el marco del llamado diálogo de “Yo con Yo”, el poder económico ve la oportunidad del asalto final de la Caja, de la privatización total de sus fondos, del aumento de la edad de jubilación de mujeres y hombres, del incremento de las cuotas y la densidad, y de la disminución, todavía más, de las jubilaciones y pensiones. Hoy día, el 50 % de los jubilados tiene pensiones de 400 balboas mensuales y menos, con las reformas que proponen el FMI y la Junta Técnica Actuarial, para complacer los intereses empresariales, serían mucho menores, condenando a esta población a la pobreza.

La propuesta de Frenadeso rompe con el esquema de los grupos de poder económico y político, al igual que las IFIs, que ven la seguridad social como una mercancía y no como derecho. Nuestra propuesta es integral, mantiene el carácter público de la salud y seguridad social, se enmarca en la necesidad de fortalecer la autonomía de la institución, reafirma la necesidad de la solidaridad en las pensiones y rechazo a la privatización de las pensiones (cuentas individuales), rechaza la fragmentación de la Caja y la privatización de sus servicios, las medidas paramétricas y la privatización de los ingresos de la CSS. Asimismo, se plantea la urgente necesidad de adecentar la Caja, es decir, acabar con todo vestigio de corrupción. Igualmente, una real solución a los problemas de la CSS, demanda trabajo digno y aumento del salario de los trabajadores del sector público y privado.

Finalmente, te invitamos a adquirir la más reciente investigación de Frenadeso, “CSS: 80 años de saqueo oligárquico”, donde se comprueba la historia del saqueo contra la Caja desde su fundación.

Secretario general de Conusi-Frenadeso.