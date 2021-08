Acta de Independencia de Panamá de España (2)

Correspondió a don José Vallarino Jiménez comunicar al pueblo reunido en el parque de Catedral (ahora de la Independencia), desde las escalinatas de la Iglesia Catedral de Panamá, de la ciudad de Panamá, la Declaración de Independencia, la cual fue recibida jubilosamente por el pueblo, cuya Acta Admirable firmaron todos los que actuaron en aquel solemne acto trascendental y patriótico. Los oidores, “los 24 de Panamá”, también juraron lealtad al nuevo Gobierno istmeño.

Al informarse al Libertador, Simón Bolívar, de la gloriosa independencia de Panamá de la Madre Patria España y de su unión voluntaria a la Gran Colombia, integrada por Venezuela, Colombia y Ecuador, acto patriótico istmeño realizado sin odios ni violencia ni rencores, se dirigió al jefe superior del Istmo, coronel José De Fábrega, en los siguientes términos:

“No me es posible expresar el sentimiento de gozo y admiración que he experimentado al saber que Panamá, el centro del Universo, es segregado por sí mismo, y libre por su propia virtud. El Acta de la Independencia de Panamá es el documento más glorioso que puede ofrecer a la historia ninguna provincia americana”.

Carta de Simón Bolívar a José De Fábrega (1 de febrero de 1822).

En La Villa de Los Santos están los muebles originales del Primer Concejo Municipal que nos independizó de España y una copia del Acta de 1821, no su original.

Sobre el Acta de Independencia de Panamá de España de 1821, está no se encuentra en la República de Panamá; sino en los Archivos Nacionales de la República de Colombia. En base a la Ley No. 45 del 6 de noviembre de 1961, Gaceta Oficial No. 14 506 del 8 de noviembre de 1961, en su artículo 2, se reconoce que al Prof. Ernesto J. Nicolau se le dio una copia fotostática del Acta original del 10 de Noviembre de 1821, que fue lo que se trajo a Panamá. Así lo confirmaron, en 1961, el Prof. Ernesto Castillero Reyes y el Licdo. Juan Antonio Susto, como presidente y secretario, respectivamente, de la Academia Panameña de la Historia de ese entonces, la cual no está funcionando actualmente.

También se reconoce la fecha del 10 de Noviembre de 1821 como la verdadera fecha del Grito de Independencia, ya que se celebraba el 13 de Noviembre y se reconoce a los próceres que actuaron en el Grito de La villa de Los Santos. En 1890, viaja a Colombia el Licdo. Luis Ramos Alfaro, padre del Dr. Ricardo J. Alfaro, y hace una copia litográfica del Acta Original del 28 de Noviembre de 1821 y la regala en 1891 al Concejo Capitalino del Distrito de Panamá.

El general José de Fábrega envió otra Acta original del 28 de Noviembre de 1821 a España, que se encuentra en los Archivos de Indias en Sevilla, España, la cual le informaba al Gobierno español que nos habíamos independizado de ellos. Esta es otra acta que se puede traer a Panamá para exponerla en el Museo Nacional. En los museos de Panamá lo que hay son copias, no los originales; que están en Colombia y España. Lo que sugiero finalmente es que se traigan esas Actas de 1821 originales a Panamá, que nuestro Gobierno se las solicite a los hermanos del Gobierno de Colombia como una prueba de amistad en este Bicentenario de la República de Panamá.

(*) Analista en Simbología Patria, especialista en Falerística-Heráldica-Vexilología.