“Doña María Olimpia de Obaldía, “la alondra chiricana”, desde Soná, recogió, a finales de 1940, en un libro todas sus poesías, del cual he elegido “Oración de las madres” para enaltecerlas en este día”

Las madres no solo cuidan del bebé desde que es engendrado o concebido y hasta su nacimiento. Lo alimentan y siempre lo cuidan y protegen. Le enseñan a dar los primeros pasos y a hablar. Cuando se enferma están siempre a su lado y, con su amor y compañía, le alivian de sus males. Son su primera maestra: de lo que es la vida y lo preparan para el futuro. No hay que demeritar a los padres. Su gran afecto por sus hijos no supera al de su madre.

Al igual que los humanos, los animales siempre protegen a sus vástagos, no importa la especie.

Cada nación tiene una fecha distinta para honrar a sus progenitoras. Por ejemplo: Chile, China y Alemania lo hacen el 9 de mayo. Los EE. UU., en el mismo mes de mayo, pero el día varía. Rusia el 28 de noviembre. Algunos países centroamericanos lo hacen en el mes de agosto, entre ellos Costa Rica y Nicaragua.

En Panamá, originalmente, el “Día de la Madre” fue establecido el 11 de mayo como día feriado por el presidente Belisario Porras, en 1924. Posteriormente, en 1930, lo cambió el presidente Florencio Harmodio Arosemena para el 8 de diciembre, mediante la Ley 69 aprobada por la Asamblea Nacional, tal cual permanece hoy día.

Hay varias naciones que honran a sus madres con estatuas, monumentos o placas. En Panamá, el Dr. Harmodio Arias Madrid mandó a hacer una estatua que honrara a las madres. Ella está ubicada en el Domo de la Universidad de Panamá, en Curundú.

Doña María Olimpia de Obaldía, “la alondra chiricana”, desde Soná, recogió, a finales de 1940, en un libro todas sus poesías, del cual he elegido “Oración de las madres” para enaltecerlas en este día.

Oración de las madres

Por María Olimpia de Obaldía

Dulce Señor,

me hiciste renacer

por el amor

en otro ser

que dilata mi ardiente juventud.

Dame fuerza, Señor, para ampararlo,

rectitud y firmeza para guiarlo,

para criarlo, Señor, dame salud,

para formar su corazón, bondad,

para dar a su mente, claridad,

que en este ser,

quiero, Señor,

ver florecer

mi corazón…

Empresario