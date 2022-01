Cita anual con el jazz

Una nueva experiencia para los panameños constituye la realización del festival de jazz, a mediados de enero, que ya se ha convertido en una fiesta musical. No solo del país, sino de otros confines, asisten interesados en saber lo que ocurre para conocer a artistas y agrupaciones invitados. Ellos brindan sorpresas y despiertan el alma, al traer sus melodías, conocimiento y deseos de compartir con la audiencia que disfruta las actividades.

El Festival Internacional de Jazz, en su versión 19, que inició el 10 y se extenderá hasta el 15 enero, es un espacio para el desarrollo de múltiples manifestaciones. Ellas se concretan desde la presentación de ejecutantes, cantantes y talleres, hasta la presentación virtual de grupos que concurren a esta cita. El repertorio incluye a exponentes internacionales que compartirán el escenario con los nacionales.

Kurt Elling, en dúo con Danilo Pérez, ofrecerá “Secrets are the best stories”. Él es un vocalista reconocido en múltiples confines y ganador de varios premios por la calidad de sus interpretaciones. Ha sido distinguido dos veces con el premio Grammy y la versatilidad de su voz le ha hecho merecedor de reconocimientos por gremios de periodistas especializados en jazz.

Otro gran talento será Antonio Hart, saxofonista. Se formó en la Universidad de Berklee en Boston. Allí, luego de una sólida preparación, se adhirió al grupo de Roy Hardgrove, con quien adquirió una sorprendente capacidad para las mezclas melódicas. No descuidó su formación y se hizo catedrático, mientras avanzaba en una carrera de más de 20 años, que incluye grabaciones, además de su intervención con bandas como la de Dizzie Gillespie.

Patricia Zárate, profesora de Música en esa casa de estudios bostoniana, organizó en una de sus clases un grupo de estudiantes y lo presentó con el título de “Global Jazz Woman” (mujeres y disidencias); se conjuntaron bajo el apelativo de PS-533, código de la clase, y con ellas logró un espacio de motivación femenina, reflejado en éxitos en el mercado.

En este programa de 2022 también intervendrá un selecto grupo de representantes nacionales como Solinka, de vasta experiencia en la interpretación de ritmos caribeños. Además, Idania Dowman, cuya trayectoria en la música coral eclesiástica ha causado un entusiasmo inusitado por su incursión en el desarrollo de géneros representativos. Ella, junto a sus acompañantes, ha creado un impacto en la comunidad negra.

Igual ocurre con el Panama Conections, formado por profesores y becarios que exploran las fuentes originales con los influjos caribeños, para lograr un sonido diferente.

Cualquiera se preguntaría sobre la vigencia de este festival y trataría de comprender sus antecedentes y la razón de su organización. Hay que resaltar inmediatamente dos condiciones propias del istmo: una población esclava y las migraciones de obreros para proyectos en el siglo XIX y comienzos del XX. Ellos trajeron ritmos con raíces africanas que fluyeron en el fragor de las extenuantes tareas cumplidas.

Se explica su desarrollo en ciudades terminales como Colón y Almirante; también en los barrios obreros en la ciudad de Panamá: Calidonia, Río Abajo, Parque Lefevre, con diferentes centros y locales apropiados. La sala Sojourners, el Club Nacional, el W, el Royalito, Manguis, Morocco, la Kelvin, Camelot y la Gruta Azul (inicios). En Colón, los “cabarets” Mónaco, Florida y los locales Cristobal Clubhouse y Jamaican Society Hall.

Surgieron orquestas como Cotton Club (The one and only gold coast colored Night Club), Rancho Garden, Víctor Boa, Víctor MacDonald, Clarence Martin, Pana Afro, Sugar Tone Band y maestros de la calidad de Louis Russell, Frank Anderson, a quien se dedica este año el festival; Mauricio Smith, Vitín Paz y el propio Danilo Pérez, entre otros.

El trabajo esforzado del pianista Pérez deja frutos; se trata de una generación con sensibilidad y capacidad de transformar la cultura para generar un nuevo esplendor musical al país.

Periodista