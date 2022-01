Panamá: economía transitista y agraria

A un prestigioso profesional agropecuario costarricense le pregunté: “¿A qué se debe que ustedes han desarrollado tanto el sector agropecuario y Panamá no?”. A la velocidad de un rayo me contestó: “¡Porque no tenemos canal!”. Esa repuesta me puso a meditar y lo dicho por él tiene fundamento.

En 1513, cuando Vasco Núñez de Balboa avistó el mar del Sur, orientado por caciques indígenas, también pudo descubrir la estrechez geográfica de nuestro Istmo de 80 kilómetros entre el mar del Norte o Atlántico y el del Sur u océano Pacífico. A partir de eso lo informó a sus superiores; esa información fue suficiente para que Pedrarias Dávila, en 1514, llegará a Acla. La integraban 1200 hombres, 17 barcos, caballos y otros animales domésticos, armas y pólvora, y su esposa. La mitad de los hombres murieron en poco tiempo por falta de alojamiento, alimentos y enfermedades.

En la expedición llegaron: el Letrado Gaspar de Espinosa, Diego de Almagro, Francisco Pizarro, quienes se trasladaron a Natá, enviados a Natá para buscar el tesoro de Gonzalo de Badajoz, regalado por el cacique Parita y arrebatado después, eran 80 pectorales y otras piezas de oro laminado.

Natá, fundada en 1520, por Gaspar de Espinosa, sirvió de plataforma y desde la ciudad de Panamá se iniciará, en 1533, la conquista del Perú. Según de Espinosa, en Natá, había mucha comida, era un asentamiento humano muy desarrollado.

En 1544 se inicia el traslado de los tesoros del Imperio inca para España, atravesando al Istmo de Panamá por el camino de Cruces hasta Nombre de Dios primero, hasta 1596, y después de Portobelo, desde 1606 hasta 1739. Después los galeones españoles navegaban por el cabo de Hornos. Fueron mulas en grupos o recuas de hasta 200 que cargaban en sus lomos por 20 o 30 días esos cargamentos.

En 1878, por su éxito en la construcción del Canal a nivel de Suez, en Egipto, negociaron con Colombia la construcción de un canal por el departamento de Panamá. La obra se inició, pero todo fue un fracaso total 10 años después. Los Estados Unidos negociaron con Colombia el Tratado Herrán-Hay, para ellos retomar los trabajos y terminar la obra de los franceses. El 12 de agosto de 1903, el Congreso colombiano negó el Tratado Herrán-Hay. A partir de ese momento los panameños iniciaron el Plan B, que consistía en independizar al departamento de Panamá del resto de Colombia, así se hizo y el 3 de noviembre de 1903, nació Panamá como República y el 18 de noviembre de 1903, a apenas 15 días de serlo, se firmó en Washington D. C. el Tratado Hay-Bunau Varilla, para que los Estados Unidos construyera el Canal de Panamá. Era tan importante este proyecto del Canal transístmico para EUA, que, en agosto de 1906, el presidente Theodore (Teddy) Roosevelt, junto a nutrida comisión de los más altos funcionarios de su Gobierno, viajaron a Panamá para ver el avance de las obras de construcción del Canal interoceánico. Registra la historia de EUA que fue la primera visita a un país extranjero que un presidente en funciones realizaba.

Gracias a una lucha generacional que inició la fecha en que se firmó el Tratado Hay-Bunau Varilla y terminó el 7 de septiembre de 1977, cuando se firmó el Tratado Torrijos- Carter, en Washington D. C.

El 31 de diciembre de 2000, cuando se inició la Administración del Canal por los panameños, silenciosamente el “espejismos” del Canal motivó la migración del campo para las áreas adyacentes a la vía interoceánico o zona de tránsito, basados en que el valor de la tierra titulada para ganadería y otras actividades agropecuarias pasó de valer $300/hectárea a $3000 y 5000. Ese éxodo ha logrado en dos décadas que la mitad de la población del país, dos (2) millones, más los extranjeros, vivan: en Panamá Oeste, Centro, Norte y Este, generando una problemática socioeconómica de gran magnitud.

La gran consecuencia de ese crecimiento poblacional espontáneo es que aumentaron el consumo humano del agua de los reservorios Gatún y Alajuela, construidos para reservar el agua dulce para el funcionamiento del Canal. Según la ACP, el consumo humano diario de esa agua equivale al que consumen 13 barcos por el Canal tradicional, 4745 tránsitos anuales se dejan de realizar. El río Chagres, principal fuente de agua para el funcionamiento del Canal, desde su construcción hace un siglo, su caudal histórico ha disminuido en 20 %, según la ACP, a la fecha.

El 30 % de los panameños que vivimos en el Panamá Rural y Comarcal, en su mayoría bajo pobreza y pobreza extrema y que solo aportó al PIB nacional de 65 000 MM en 2019 el 2.5 %. Es por esa diferencia numérica que ocupamos el 6to lugar en desigualdad socioeconómica en el planeta Tierra.

El relato histórico expuesto en este escrito lo hago con la finalidad de aceptar como correcta la respuesta dada a mi pregunta hecha al amigo costarricense: “¿Por qué ustedes, en Costa Rica, han desarrollado tanto la agricultura?”. Y me respondió: “¡Porque no tenemos canal!”.

(*) Veterinario, ex ministro de Desarrollo Agropecuario y legislador de la República.