Denuncia falsa y faltar a la verdad

Las personas pueden faltar a la verdad por diversos motivos, en general, para evitar castigos o recibir premios, para cubrir otra mentira, por halagar, por interés, por despecho, entre otros.

Dice un refrán que “Por mucho que la mentira avance, la verdad la alcanza”, y la realidad es que las personas en ocasiones pueden faltar a la verdad de manera ofensiva y grave al honor de las personas en la calumnia, o cuando hacen una denuncia o acusación falsa, o también, por ejemplo, cuando el testigo, estando en la obligación de decir la verdad, miente deliberadamente y comete un falso testimonio.

En todas las situaciones anteriores, o como otras que no tienen consecuencias penales, lo cierto es que las personas lo hacen e ignoran la gravedad de sus consecuencias, como ha sucedido respecto a un hecho que ha sido denunciado en los medios de comunicación social en Telemetro y Diario El Siglo, donde un docente de una escuela en La Chorrera fue condenado por actos libidinosos en virtud de una denuncia falsa, y que, según advierte la información, las alumnas han confesado que todo fue un invento para que el maestro les pusiera buenas notas, y que nos hace recordar la serie de TV “Law and Order”, Víctimas especiales.

Hay varios tipos de denuncias falsas en el Código Penal panameño que entorpecen la Administración de Justicia: a) cuando se denuncia un delito sabiendo que este no ha ocurrido, que constituye una falsa imputación (art.382), b) cuando la persona declara falsamente ante la autoridad que es autor o partícipe de un delito que no se ha cometido, falsa autoacusación ( art.383), y c) cuando se trata de una falsa denuncia ante una persona determinada, sabiendo que este ha cometido un delito (art. 384), sin que con ello también el sujeto que miente como testigo pueda ser acusado de Falso Testimonio.

En una Falsa denuncia el hecho se concreta porque se afirma que una determinada persona cometió un hecho punible, sabiendo que es inocente y con ello no solo se atenta contra la Administración de Justicia, sino también se provocan daños morales a la persona denunciada falsamente.

Las denuncias falsas pueden ser realizadas por cualquier persona, sea hombre o mujer, y no han faltado casos en que sea la mujer quien denuncie falsamente al hombre por maltrato o violencia doméstica, con pruebas médicas falsas, o denuncia que fue agredida física o psicológicamente, aunque en el caso de España se ha determinado que hay un porcentaje bajo de denuncias falsas por parte de las mujeres de ser víctimas de violencia doméstica, aunque todo ello tiene repercusiones graves para el hombre o la pareja, porque ha sido condenado a pena de prisión, y luego liberado.

Antes de terminar, hay otro tipos de denuncias falsas que se han hecho frecuentes y son preocupantes, como en los casos en que están involucrados niños en disputa por custodia, en donde uno de los padres alega abuso sexual contra el otro, también cuando las personas alegan que le robaron el celular o el carro para obtener compensación de compañías aseguradoras, actitudes deshonestas y delictivas que exigen una respuesta penal, y que con el empleo de una herramientas tecnológicas policiales (Veri Pol) en España, es capaz de detectar “mentiras”, es decir, las denuncias falsas en casos de robos con violencia e intimidación o hurto, tirón.

Catedrática de Derecho Penal, UP.