¿Cómo se hizo la candidatura presidencial de Guillermo Endara?

Personalmente y en Solidaridad, respaldábamos a Martín Torrijos, quien era un joven simpático y de avanzada (antes del escándalo Cemis). No obstante, nos preocupaba mucho el cobijarnos en el manto de un partido grande, que disminuiría el voto en nuestras próximas elecciones. Pronosticamos que la Democracia Cristiana sufriría un gran descalabro, que resultó así, al respaldar al PRD en las elecciones (inclusive casi pierden su existencia oficial como partido político).

Un buen día me llamó por teléfono mi buen amigo José Raúl Mulino, quien me habló en nombre de Guillermo Endara. La llamada me sorprendió, pues yo no tenía poca simpatía por Guillermo Endara y su esposa, Ana Mae Díaz. Como una cortesía a Mulino, acepté la reunión. Esta se llevó a cabo días después, en mi oficina. Pasaban los minutos y solo se hablaba de cosas intrascendentes. Entonces, “rompí el hielo”, preguntándole directamente a Guillermo Endara “¿por qué querías tener una reunión conmigo?”. Él me contestó tajantemente: “Yo quiero que Solidaridad me candidatice a presidente de la República”. Me reí mucho y le dije: “Yo no nombro candidatos a la Presidencia. El Partido tiene muchas instancias para ello”. Él me dijo que me pedía que lo hiciera. Para darle final a esta conversación, le dije “que sí”. Nombré una comisión especial, todos simpatizaban con la candidatura de Martín Torrijos, que recorría el país para determinar la manera de pensar de todos los dirigentes del partido, en cuanto a las aspiraciones expresadas por Guillermo Endara.

Cuando salí al patio para despedir a Endara y a Mulino, me di cuenta de que este había montado casi una conferencia de prensa, pues había invitado a una cantidad numerosa de periodistas. Él les dijo algunas cosas que yo no escuché, pero cuando los periodistas se acercaron a mí y me preguntaron: ¿qué quería Endara conmigo? Yo me reí mucho y solo les dije: “él quiere ser candidato a la Presidencia de la República por Solidaridad”. Yo recuerdo muy bien que él en una ocasión dijo públicamente: “que a él le picaban los pies por salir huyendo de la Presidencia”. Por lo que encontraba muy raro que él quisiera volver a ocupar el cargo.

Para sorpresa mía, todos los miembros de la comisión nombrada para visitar a los dirigentes del partido me manifestaron unánimemente que las aspiraciones del Sr. Endara tenían amplio respaldo del partido. Aunque estaba todavía sorprendido ante aquella explicación que me dieron los comisionados, reuní a la Comisión Política del partido y al Directorio Nacional. Ambas organizaciones se mantuvieron, en su gran mayoría, de acuerdo con las intenciones de Endara. Después de la Convención que lo postuló, me pidió que le hiciera algunas recomendaciones. Recuerdo muy bien que le hice cuatro: Mercedes Araúz de Grimaldo para procuradora general de la Nación, Stanley Heckadon como director nacional de ANAM, Marisín Villalaz de Arias y Mayín Correa como candidatas al Parlacen.

Endara hizo, sin duda, una excelente campaña. Sacó muchos votos y llegó muy cerca del candidato ganador Martín Torrijos. Solidaridad obtuvo respaldo popular; el partido logró seis o siete diputados y varios miembros del Parlacen, entre ellos Marisín Villalaz de Arias y Mayín Correa. Pensé siempre más en el país que en el Partido.

Endara dependía de su esposa, Ana Mae Díaz, quien influía mucho en las decisiones que él tomaba. Muy pronto tuvimos toda clase de dificultades con él. Pasadas las elecciones, a las pocas semanas, rompió todo vínculo con Solidaridad y formó su propio partido, “Vanguardia Moral de la Patria” y corrió, sacando muy pocos votos en las siguientes elecciones. Así como diciendo en aquel momento su conocida frase “salir huyendo de la Presidencia”, ahora volvía a querer regresar a ella. Esa actitud de Endara, yo no la podía entender antes, ni con el pasar de los años, ni lo entenderé JAMÁS.

A no ser que Ana Mae, que tenía muchas ambiciones, influyera en los pasos equivocados que él dio.

Empresario