Con Navas ganan la ACP y el país

En octubre de 2019, en un diario de circulación nacional, apareció el artículo de opinión, de nuestra autoría, titulado “Sin Navas perdió la ACP”. Precisamente hacíamos alusión al hecho de no haber sido considerado para esa alta posición directiva. En aquella ocasión, el Dr. Eduardo Flores, rector de la Universidad, manifestó: “… hace unos meses el Consejo Académico envió carta al presidente de la República para que lo considere para miembro de la Junta Directiva de la ACP y esperamos que el nuevo Gobierno tome en cuenta esa solicitud, creo que sería un hermoso legado y reconocimiento no solo a Luis Navas Pájaro, sino a todos los luchadores que han estado con él”. Definitivamente no fue considerado y dijimos que: “De pronto pudieron más los intereses económico y político de los sectores de poder. Prevaleció la visión distorsionada de la dirección gubernamental… Se impuso esa visión y por eso perdió la ACP sin Navas”.

Hoy, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá propuso a Luis Navas y a distinguidos docentes para que integraran parte de la Junta Directiva de la ACP, consecuente con ello el Consejo de Gabinete el 16 de febrero de 2022, mediante Resolución No. 25-22, le dio aprobación a la decisión del presidente de la República de designar tres nuevos miembros para la ACP, entre ellos a Navas Pájaro.

Referirnos a Luis Navas es rememorar las luchas del movimiento popular y, por supuesto, la nacional, en procura de la reivindicación del bien más preciado del país, como lo es el canal. Es uno de los pocos hombres nacionales que siempre estuvo a la altura de las circunstancias, nunca le falló a la patria cuando ella reclamó los empeños de sus hijos. Desde muy temprano, asumió el compromiso con las causas nobles, lo que lo llevó a ocupar el puesto de secretario general de la Federación de Estudiantes de Panamá. Fue parte importante del esfuerzo del Movimiento Estudiantil en la tarea de recuperar nuestra soberanía. El 9 de Enero de 1964, da fe en Colón de las acciones de la juventud en donde resultó gravemente herido su hermano Juan Antonio Navas.

Surge de las mismísimas entrañas del pueblo. Siempre se mantuvo fiel a sus principios. Nunca declinó y jamás se entregó a poderes extraños. La cárcel y el exilio son pruebas de su entereza. Él señalo: “No ha sido fácil, esa generación que se inició con las luchas de mayo de 1958 no paró, nos frenaron en diciembre de 1989, probablemente ninguna generación clave ya ha tenido ese recorte, ha tenido ese desafío y podemos sentirnos orgullosos de que cumplimos; hoy, Panamá es dueña de su territorio; hoy, Panamá administra su canal y en Panamá no hay bases militares”.

Luis Navas es graduado de Filosofía e Historia de la Universidad de Panamá, ha ejercido por largo tiempo la docencia en ese centro educativo, actualmente es director del Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales de la UP. Cuenta con una sólida formación académica, preñada de ejecutorias y realizaciones. Es autor de la obra “El movimiento obrero en Panamá (1880-1914)”.

Con la designación de Luis Navas, ganan la ACP y el país.

Docente universitario.