Operación Furia, un 'falso positivo'

Lo primero que deseamos aclararle al comisionado retirado Máximo Ruíz y a la vez hacer de conocimiento público es que la denominada Operación Furia, a tres (3) años de investigación, se ha convertido en un “Falso Positivo”. Ha sido una investigación iniciada por falsas informaciones de “testigo anónimo”, figura muy cuestionada en los últimos tiempos por abogados litigantes, al percibir que el sistema ha abusado de ella, al punto de que, parecieran no valorar que, el debido proceso en un Estado democrático de derecho no puede obviar el cumplimiento de sus funciones, además del “hecho y la acción justa” de confirmar los testimonios de manera minuciosa y exhaustiva, previo a la aprehensión de ciudadanos y de someterlos al escarnio público, estando en sus derechos a la presunción de inocencia.

Le recordamos a Máximo Ruíz que su compañero, el comisionado retirado Carlos Delgado, exdirector de la DNIP, incurrió en dar falsos testimonios al momento de las aprehensiones, al manifestar públicamente que habían incautado trece (13) fusiles de guerra (mantenemos los videos con sus declaraciones). Lamentable que el excomisionado no supiera distinguir entre un fusil de guerra y uno de uso particular; sin embargo, los peritajes lo aclararon y en su momento el excomisionado tendrá que responder por sus desaciertos.

La afectación a nuestra honra es a consecuencia del pésimo manejo investigativo que le dieron al caso quienes en ese momento estuvieron a cargo de la Policía Nacional, mal llamándolo “una operación de crimen organizado”, cuando en realidad se trató de importaciones legales de armas que, al no ser compradas por los estamentos, tuvieron que pasar nuevamente a la empresa importadora como legítima propietaria. Luego la empresa dispuso su venta legal, cumpliendo con todos los requisitos de la ley, hasta ser autorizados sus permisos en tres (3) gestiones diferentes de la DIASP. Es decir, todas las armas incautadas cuentan con permisos legales y por ello, al no poder justificar las aprehensiones después de los allanamientos, un juez de garantías declaró las “aprehensiones ilegales”. El fiscal superior interpuso una acción de Amparo de Garantías Constitucionales y el Primer Tribunal Superior “no admitió” la acción, resultando hoy un fallo en firme. Máximo Ruíz es abogado y presumimos que debe entenderlo.

Máximo Ruíz en su artículo menciona lo siguiente: “las diversas operaciones apoyadas por los estadounidenses” e incluye a la mal llamada “Operación Furia”. Debido a su afirmación, en los próximos días estaremos presentando una formal solicitud a la Embajada de los Estados Unidos en Panamá para las aclaraciones sobre el particular. Desconocemos las motivaciones tendenciosas y temerarias de Máximo Ruíz, pero lo que él no puede negar es que estudió su carrera en la República de Venezuela en la misma época que el exdirector general de la PNP y el exdirector de la DNIP que dirigían en el tiempo de armarnos un falso positivo. Sabemos que su amistad es de muchos años y se jubilaron en la misma temporada, de manera que, no es de extrañarnos que, a través de su artículo, intentara un lavado de cara a sus amigos vinculados a fabricarnos un proceso sobre la base de manipulaciones y total distorsión de los hechos. “Esperaremos” que Máximo se retracte públicamente.

Exfuncionarios