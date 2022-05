¿Qué es y por qué la existencia de la revocatoria de mandato? (II)

¿Para qué realmente funciona y qué gana el ciudadano apoyando un proceso de revocatoria? La pregunta es válida para quienes rehúyen de la política, están cansados de lo mismo y que nunca pase nada. Siendo su respuesta, es que ganan voz y decisión de poder corregir a tiempo algo que esta mal. Por costumbre hemos estado viviendo que si votamos mal hay que esperar 5 años a la próxima elección. Pero la revocatoria vino a cambiar esa mentalidad, pues le da un poder al ciudadano que antes no tenía, de exigir a sus autoridades, de cuestionar y buscar que enderece el rumbo, pues sino lo someten al proceso de revocatoria.

Todos han sido testigos cómo el alcalde de la capital salió de sus oficinas, desde que se activo el proceso de recolección de firmas. Comenzó a mostrarse y activar acciones. Así mismo buscó arroparse en baños populares, apelando al tradicional que hay pa' mí y clientelismo, del que ha hecho gala y por el cual se jacta de que el partido es él y no el PRD que lo llevó a la comuna capitalina. Que para donde él se va, la gente lo sigue, como dando un guiño a otras toldas, unas ya recorridas y que puede cambiar cuando quiera. Mientras, sigue insistiendo en proyectos inconsultos como franca burla a los residentes de la capital y de las periferias, que reciben siempre las migajas de los millones, envueltas en bolsas de comidas. Lo cierto es que la revocatoria de mandato llegó para quedarse. El Tribunal Electoral tiene mucho que legislar y enmendar vacíos y errores, pues no puede ser que un proceso que comienza con buen pie, a los primeros 15 días, las reglas transparentes del juego sean cambiadas abruptamente, eliminando la numeración que hasta la firma 14,500 tenía asignada su numeración y el ciudadano tenía la tranquilidad de que su firma había sido contada y sabía cuál era su número de registro ¿A qué o a quién se le ocurrió semejante golpe a la pureza del sufragio? no lo sé, lo que sí sé, es que ese Tribunal no puede seguir siendo regentado por personas que se quedaron en la historia, que están mas aferrados al cargo que a validar la democracia y ya deben dar un paso al costado.

Por mi parte, aún faltando casi cien días, considero que hice mi aporte a la democracia, di a conocer e implemente una figura que se puede aplicar a cualquier funcionario electo, sin distingo de partido, que es lo importante para los ciudadanos. ¿Qué si se lograrán las firmas para revocar al alcalde Fábrega? Eso lo sabremos hasta el día 120 de recolección de firmas o antes. Lo importante, es que ciudadanos de todos los sectores de la ciudad se han manifestado y firmado, sin importar ideologías, género, raza, religión, nivel económico o afiliación política. Aquí lo que interesaba era estar en el Padrón Electoral del 2019 y ya con eso tenías la llave para hacerte escuchar. Como siempre había quienes discriminaban, como si fueran los químicamente más puros, más decentes o con más derechos que el resto de los ciudadanos, a esos poco caso.

Aún a costa de golpes internos y externos, que buscan desacreditar al mensajero sin analizar el mensaje, muchos voluntariamente y de pulmón y corazón se unieron y están trabajando. Lo hacen con la convicción de que las cosas pueden cambiar, que no es justo seguir con el sistema carcomido por la corrupción que dice sustentar una democracia. A los que faltan por firmar, háganlo por ustedes, por sus hijos, por su ciudad, manden un mensaje fuerte y especialmente dese a respetar. Así veo las cosas y así las cuento

Abogado