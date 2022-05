Cuando las palabras salen de los niños tiene credibilidad porque son incapaces de matizar algo que no se corresponde con la realidad; y los jóvenes que participaron en el concurso de oratoria dijeron unas verdades de a puño, que reflejan el sentir de muchos natariegos. Uno de los oradores expresó que Natá es de las amas de casa, de los estudiantes, de los agricultores, de los trabajadores, que Natá es de todos; y luego agregó que los éxitos o fracasos serán responsabilidad de todos. Después otra concursante dijo que Natá tuvo su beligerancia, sus momentos de esplendor, pero que había que hacer una reflexión, cuando vemos que Natá se ha quedado rezagado, pero pareciera que “Natá somos todos”. Es como un slogan para los organizadores de este evento, que quizás nos quiera decir que todos somos responsables del rezago cultural de nuestro pueblo, pero en realidad, Natá es de todos; sin embargo, en estos momentos se encuentra secuestrada por quienes detentan el poder y solo podrán tener participación ciudadana los que están en el círculo cero del señor alcalde.

Todos fuimos testigos de que el señor alcalde se autonombró presidente del Comité de los 500 años y que el museo histórico religioso de Natá fue la única labor que se pudo exhibir en esta celebración, y que lo demás han sido celebraciones, que si bien son importantes, no dejan ningún patrimonio cultural que contribuya al desarrollo de nuestros pueblos. Es un secreto a voces la insatisfacción de los natariegos con la gestión del señor alcalde. Las quejas no las decimos a soto voces, de oído a oído, pero no se ha dado una manifestación contundente para que conozca el descontento de la comunidad y si las conoce, no ha existido la actitud de rectificar.

Natá somos todos los que sentimos un orgullo por la tierra que nos vio nacer y que quisiéramos hacer nuestros aportes, pero se pierde la motivación cuando vemos que las iniciativas de natariegos usted ni siquiera las contesta. De gente que lo hacen de buena fe, pero no son de su círculo cero o no coincide con sus intereses, pero al final, los que pierden son los natariegos que necesitan una universidad, otra escuela primaria y promover a Natá como destino turístico religioso.

No quisiéramos enumerar los desaciertos de esta gestión municipal para que el alcalde tenga la oportunidad de enmendarlos. No es posible que estemos embriagados porque somos la ciudad más antigua del litoral Pacífico, pero en la página web del municipio no se haga una mención de los 500 años de fundación de Natá, y que en el segmento donde se debe hablar de museos haya una foto del año 2015 del museo de El Caño y no se hable del museo histórico religioso de Natá, página web que debe ser una vitrina para que se conozca a Natá en el mundo, por su contenido es una deshonra para los natariegos.

Los natariegos demandamos rendición de cuentas, lo cual es natural cuando se manejan fondos públicos. Deseamos conocer el presupuesto de ingresos, los indicadores a través de lo cual se pueda medir la gestión del municipio, para así poder disipar las dudas sobre el manejo de las finanzas públicas. No estamos pidiendo nada extraordinario, sino la información que debe tener disponible un buen administrador.

