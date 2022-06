El 6% del PIB para educación

Panamá tiene 3,685 centros educativos, de los cuales 3,106 son oficiales y 579 particulares. La pandemia covid-19, llevó a que el país conociera mejor la situación en que se encuentra nuestro sistema educativo. Los diversos medios de comunicación han mostrado las condiciones físicas en que se encuentran las escuelas en nuestro país, aunado a la carencia de carreteras y los peligros que viven cientos de compañeras y compañeros educadores que va desde empujar un carro en medio de un lodazal, hasta el riesgo de una cabeza de agua o crecida de un río o quebrada que se los lleve. Los propios educadores han denunciado que en los centros de salud donde laboran no cuentan con medicamentos que son requeridos por las propias comunidades.

Los dos años” virtuales” ha dejado un vacío desde el punto de vista académico, en las y los estudiante: un gran porcentaje de ellos no contaba con las herramientas que le permitieran tener una comunicación, y poder conectarse a algún dispositivo. Esta situación pese a que Acción Magisterial Unida de Panamá, (AMUP), organismo que aglutina a varios gremios magisteriales, se le planteó a la Ministra y a su equipo y no fue tomado en cuenta. Al no darse un apoyo a las y los estudiantes , máxime cuando miles de trabajadores habían quedado sin empleo agudizó la situación de miles de estudiantes. En la presencialidad es necesario que cada docente nivele su grado va a ser mucho más lento y un doble trabajo pero hay que hacerlo.

Los niños de primaria en su gran mayoría no habían comprendido el proceso de la adición y sustracción, los maestros de grados tienen que ser conscientes de esas limitaciones con las cuales viene el estudiante. Hay estudiantes que se conectaron muy pocas veces por diversas razones.

Si bien casi todos los estudiantes regresaban con mucha alegría al salón de clases, los dos años de ausencia en la escuela tiene un saldo negativo no sólo en el aspecto académico sino en la conducta, no hay disciplina de estudio, la socialización con sus compañeros y compañeras les ha costado, hay mucha violencia, lo cual es una situación preocupante. Se hace necesario que se establezcan no más de 25 niñas y niños por aula, cuyo objetivo sea mejorar la calidad de la educación. Es importante que Meduca, le brinde ya sea por región o zona escolar facilitaciones con personal especializado en neuropsicología que permitan comprender luego de la pandemia la violencia que ha generado en las niñas y niños en el aula de clases.

Hemos escuchado opiniones en algunos medios de comunicación que hacen referencia al personal docente, muchas veces de manera negativa, quienes expresan este tipo de opiniones desconocen cual es la realidad en un aula de clases. En el aula usted tiene estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), tiene niñas y niños incluidos por que tienen alguna discapacidad y además 27 o 28 alumnos regulares.

Si agrega desde luego las limitaciones que hemos indicado anteriormente, sin mencionar la situación de carácter económico en la cual viven las familias, por falta de trabajo, y no poder suplir las necesidades básicas del hogar. Tenemos años de venir insistiendo que cerca del 70% de las escuelas primarias del país son multigrados, eso indica que un maestro le da clases a varios grados, y estas escuelas multigrados han sido llevadas a Premedia y media si el Estado no le da la importancia que tiene esta situación en los seis tipos de escuelas que hay en Panamá, no saldremos de la crisis en la cual estamos. Son muy pocos los estudiantes que logran avanzar al llegar a la ciudad de Panamá e ir a la universidad viniendo de un centro multigrado y mucho menos de las Telebásicas. Hay telebásica entre otros sitios en Sambú, Playas Blancas, La Palma.

En las telebásicas una profesora que da Historia y, Geografía de Panamá además ella misma da Biología. ¿De cuál calidad se habla?

Hace mucho tiempo hemos venido indicando la necesidad de un fortalecimiento al personal docente, y el mismo tiene que darse por la vía de cursos donde el docente pueda participar. Es necesario que el docente, participe por voluntad propia sin imposiciones. El personal docente debe tener el compromiso con la formación de la juventud panameña, para lo cual hay que prepararse cada vez más, y velar porque se destine el 6% del producto Interno Bruto para Educación.

