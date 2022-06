Cambio climático en tiempos de manipulación y mentiras (1)

El clima, según los científicos, “es un Sistema complejo, influenciado tanto por el sol, las diversas órbitas terrestres, los volcanes, huracanes y gases en nuestra atmósfera.”

Se dice que el sol proporciona casi todo el calor en la tierra, y la fuerte actividad solar, las ondas solares y el movimiento de fluidos dentro del sol convergen en ciclos, afectando dramáticamente la temperatura Terrestre.

Durante el ultimo mileño, hemos visto cómo al aumentar los ciclos de la actividad solar, la temperatura de la Tierra aumentaba, y cuando disminuía, la temperatura bajaba. Esas son las leyes de nuestra naturaleza y estamos sujetos a ellas, y cuando ese calentamiento inusual del planeta termine, habrán quienes soliciten más dinero, porque supuestamente, hemos causado un enfriamiento global.

Investigadores científicos detallan que el CO2 atrapa el calor en la atmósfera, y cuando los volcanes entran en erupción, liberan toneladas de CO2, y que las nubes, los contaminantes y los aerosoles hacen que nuestra atmósfera sea más reflectante y penetran menos radiaciones.

Las moléculas de dióxido de carbono, metano, nitrógeno y oxígeno en el aire son los gases de efecto invernadero del que todos hablan, y tienen la propiedad de absorber energía, que los hace vibrar e irradiar hacia afuera esa energía nuevamente. Eso produce el efecto invernadero que observamos.

Pero ese efecto invernadero, según los científicos, “es un servicio para todos los seres vivos en este planeta, porque posibilita la vida, y sin él no estaríamos aquí, ya que atrapan gran parte del calor en la atmósfera.”

No importa cuán poderoso nos haga sentir nuestra tecnología, ciencia y conocimientos, nuestras vidas aún están dominadas por la naturaleza.

Los promotores del cambio climático les encanta explotar eventos climáticos aislados para promover su narrativa sobre el clima, aún cuando el clima describe patrones observables durante largos períodos de tiempo y no durante eventos aislados. Vincular cada desastre ambiental al “cambio climático” es parte de la agenda manipuladora izquierdista.

Actualmente circulan dos puntos de vista sobre el calentamiento global. Algunas personas creen que está sucediendo, y que los niveles del mar están aumentando peligrosamente, y la tierra calentando de forma rápida creando sequías. Otros creen que es una farsa ambiental, especialmente cuando se escuchan puntos de vista tan divergentes entre científicos y climatólogos, tomando en consideración que la mayoría de los estudios climáticos son financiados por grupos con intereses politicos, además se ha publicado que investigadores solares han distorsionado y falseado datos climáticos.

Pero, no importa la manipulación, mentiras y mitos creados por cabilderos y farsantes climáticos, y la agenda oculta de globalistas y marxistas, cuyo objetivo es forzar una “cuarta revolución industrial” a la que han denominado "era de descarbonización," para supuestamente "liberar" al mundo de la dependencia de combustibles fósiles, y producir nuevos productos y servicios que no dependan del petróleo y gas natural, y así culminar su anhelado Proyecto socialista/globalista, la “transición a energía verde,” aún sabiendo que la mayoría de personas no están preparadas para alterar drásticamente su estilo de vida, por lo que decidieron impulsar sin consulta ni aprobación su agenda verde antes del próximo ciclo electoral.

Para entender los motivos velados detrás de la confabulación climática, es necesario conocer la agenda de globalistas y líderes mundiales para transformar al mundo y la economía global.

Las élites globalistas y los grupos marxistas han intentado por décadas utilizar el “calentamiento global” como agenda para justificar sus políticas “progresistas”.

Según publicaciones en varios medios de comunicación, en Junio del 2020, en reunión virtual organizada por el "Foro Económico Mundial," fundado por el alemán Klaus Schwab, en Davos, Suiza, algunos de los líderes empresariales, funcionarios gubernamentales y activistas más poderosos del planeta, anunciaron una propuesta para reiniciar (“reset”)la economía mundial.

Según Schwab, "todas las industrias, desde el petróleo y el gas natural hasta la tecnología, deben transformarse, y todos los aspectos de nuestras sociedades y economías deben renovarse, desde la educación hasta los contratos sociales y las condiciones laborales. En resumen, necesitamos un 'gran reinicio' del capitalismo, y que la pandemia debe explotarse como una oportunidad para avanzar la agenda globalista a través de la distribución de la riqueza, el impuesto al carbono, controles económicos, condicionamiento de préstamos, presiones políticas y la adopción de políticas más socialistas.”

Expresaron su apoyo al Gran Reinicio en ese foro el Príncipe Carlos, el Jefe del Fondo Monetario Internacional, el Secretario General de la ONU y varios directores ejecutivos y presidentes de las principales corporaciones internacionales.

La gran estrategia de reinicio de Schwab es "utilizar la pandemia para promover el globalismo, transfiriendo la soberanía de las naciones a entidades globales, como la OMS, la Organización Mundial del Comercio, la ONU, etc.

Pero el tema principal de la reunión fue que la pandemia de coronavirus creó una importante "oportunidad" para los miembros del Foro para promulgar una transformación radical del capitalismo que no habría sido posible sin la pandemia.

Pero, ¿cómo estos líderes planean convencer al mundo para que altere completamente su economía, ya que el coronavirus no será una crisis para siempre? Pues ya identificaron otra “crisis” que requerirá intervención gubernamental masiva: el “Cambio Climático”.

Planificador Jubilado