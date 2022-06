El Archivo Nacional de Panamá, depositario de la historia

Cada 9 de junio, la Unesco celebra el Día Internacional de los Archivos. En 1948, se creó el Consejo Internacional de Archivos. Esta creación que me parece sumamente importante para guardar la memoria histórica de cada país. Aparte de guardar los documentos históricos, de hechos que marcaron grandes acontecimientos en el devenir histórico de cada país, también resalta y promueve el valor incalculable de este depositario de la historia y la cultura.

En el caso de nuestro país, Panamá, el Archivo Nacional, ubicado en el centro de la ciudad capital, custodia los documentos históricos, hechos relevantes que convirtieron a la nación en un Estado independiente a partir de 1903, después de haber intentado varias veces separarse de Colombia. La historia de sus grandes ideólogos y luchadores lo tenemos presente a través de documentos que invitan a los investigadores y al público en general a conocer nuestras raíces.

Preservar el patrimonio histórico es de suma importancia. Si la juventud conoce su historia, estará en la capacidad de luchar por los más caros intereses del pueblo. Por eso, el Archivo Nacional y las personas que custodian sus instalaciones tienen el deber de cuidar este patrimonio que es de todos. Sin eso, se perdería la esencia del pueblo, las futuras generaciones ya no tendrían donde recurrir para poder aprender y rescatar la historia real de los hechos históricos.

En Archivos Nacionales de Panamá también reposan las historias de los indígenas del país, la historia de sus grandes personajes. En mi caso particular, hace más de una década ando investigando y recabando información sobre los caciques kunas que gobernaron a partir de 1903, especialmente personajes como Inabaginya, quizás no se ha escuchado mucho sobre él, para comprender mejor las decisiones que él tomó en su vida antes de 1925 cuando ocurrió la conocida Revolución Kuna. Puedo manifestar que, en el Archivo Nacional, al igual que en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, Biblioteca del Canal Roberto F. Chiari, y en la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, reposan documentos de gran importancia. De hecho, en el Archivo Nacional he leído información valiosa sobre los caciques como Inabaginya, Colman, Nele Kantule y Carlos Robinson. Documentos que nos dan luces para poder comprender las acciones de estos grandes personajes kunas.

No obstante, los documentos deben ser de fácil acceso para todos los investigadores y profesionales que escudriñan el pasado. Por eso, considero que los administradores de nuestro Archivo Nacional deben mejorar el proceso de sacar copias, ya que el tiempo que toma para poder adquirir una copia de un documento representa varios días. Esto lo comento por experiencia propia, le solicité a la bibliotecaria sacar unas cinco copias de cartas que envió el cacique Inabaginya al Gobierno nacional en las primeras décadas de la era republicana. La funcionaria, que muy amablemente me atendió, me dijo que primero tenía que ir a pagar al Banco Nacional, después regresar con el recibo de pago, y esperar unos días más para recibir las copias. Admito que este proceso me tomó varias semanas. Para sacar copias de documentos no debe tomar varios días, y su costo debe ser módico.

No obstante, me sentiré satisfecho y con la labor cumplida, las veces que he podido escudriñar los documentos en el Archivos Nacional, si este año publico la biografía de uno de los primeros caciques kunas que nació antes de 1903 y que falleció en 1938, que, dicho sea de paso, el próximo 13 de junio la comarca Kunayala conmemorará por ley su aniversario de muerte No. 84.

En esta fecha muy importante en donde celebramos el Día Internacional de Archivos, debemos promover y animar a la juventud a que conozca su pasado, las costumbres que se practicaban antes, y cómo nuestro país se formó. Este país es de grandes personajes que sacrificaron sus vidas para poder tener un país como el que tenemos ahora, las evoluciones que han sufrido nuestra sociedad a través del tiempo. Esta institución estatal fue creada años después que Panamá se separó de Colombia, mediante la Ley 43 del 14 de diciembre de 1912, en la primera administración del Dr. Belisario Porras.

Para terminar el presente artículo dedicado a nuestro Archivo Nacional como en su misma página de internet lo indica, invita a todos a conocer “la colección de documentos que compone el acervo documental, muestras del registro y memoria histórica del acontecer político, social, económico y cultural del pueblo panameño, que desde su creación ha tenido el mandato de resguardar el material documental de gran valor patrimonial”, y que su misión principal es la “preservación del acervo histórico-cultural para las generaciones actuales y futuras”.

Docente