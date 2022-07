Hablemos sobre los hackers

Según la Real Academia Española de la Lengua, hacker es una “Persona experta en el manejo de computadoras, que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora”.

Por años, nos han hecho creer que un hacker es un pirata informático, en pocas palabras un delincuente.

Cuando vemos noticias como “diseñador gráfico roba a un banco”, no produce el mismo impacto, que si leemos “hacker famoso roba a un banco”.

Para un espectador neófito hacker y delincuente podrían ser lo mismo, pero lo cierto es que no hay un punto de comparación entre ambos.

Los hackers comenzaron a realizar pruebas en sitios disponibles que precisamente eran militares, oficiales, en su mayoría para la CIA, el Pentágono y la NASA.

Los términos informáticos que deben utilizarse para referirnos a ellos son hackers (los buenos) y crackers (los malos).

Con el paso de los años los hackers fueron clasificados según su principal habilidad y reconocido como hacker de web, bases de datos, voz sobre IP, servidores, aplicaciones, cajeros automáticos y celulares.

Hay puristas quienes son hackers con propósitos académicos, realizan pruebas de ambientes controlados, nunca lo hacen sin permisos previos, crean protocolos, herramientas para pruebas en la red, reportan fallos, nunca causan daño en el desarrollo de sus actividades.

Las diversas clasificaciones de los hackers se mezclan con ciberdelincuentes y se usan para denigrarlos, creando así en una persona sin mucho conocimiento del tema, la idea errónea de que los hackers se dedican a delinquir.

Es importante dejar claro que un hacker es un experto en el tema en el que se desempeña no es posible ser hacker informático de redes, si no es usted primero un experto en redes. Los hackers, pues tienen diferentes características, son juiciosos, dedicados, curiosos, tienen una fuerte pasión por descubrir, conocer, crear y compartir conocimiento, son rectos, su responsabilidad va relacionada con sus acciones y apego a las normas, lo que significa el respeto por los bienes ajenos, en pocas palabras, ellos no pretenden causar un daño o prejuicio como consecuencia de sus actos, son personas que trabajan fuertemente para adquirir la habilidad del pensamiento lateral, se mantienen permanentemente actualizados y conocen a fondo todo lo relacionado con la programación y sistemas complejos, es un investigador nato que se inclina por conocer todo lo relacionado a las cadenas de datos encriptados y las posibilidades de acceder a cualquier tipo de información segura.

El código del Samurai refleja las características deseables de un hacker, uno de los textos más acertados globalmente y lo resumimos en los siete principios básicos a saber: rectitud, justicia, valor, benevolencia, cortesía, veracidad, honor y el deber de la lealtad, cuando la persona ve esto da entender que conoce, entiende y acepta este código.

Tenemos en el ambiente una imagen de aquellos hackers que se consideran como atracadores de la información, figuras sobrias que están por encima de la ley y por debajo de la compostura humana utilizando sus conocimientos superiores del mundo digital para explotar y aterrorizar a los usuarios de internet comunes.

Podemos decir que, hay diferentes tipos de hackers los del sombrero negro que son los chicos malos, rompen la seguridad de una computadora, crean virus, violan la seguridad de las computadoras, colapsan servidores, entran en zonas restringidas infectando redes y apoderándose de ellas, también les podemos llamar crackers o piratas informáticos criminales.

Los de sombrero blanco que son los chicos buenos, los éticos, son los que penetran la seguridad de los sistemas para encontrar vulnerabilidades, se centran en asegurar y proteger los sistemas tecnológicos y se definen como escudos que protegen un sitio u otro medio, quienes afirman que son solo ellos los que deben ser llamados Hackers.

Los que juegan a los buenos y los malos, no hackean para beneficio personal, ni tienen intenciones maliciosas son el hacker del sombrero gris.

Aquellos que tienen conocimientos de telefonía móvil son los phreaker, los newbie son los novatos que tropiezan con las páginas web, leen y ejecutan programas.

Los que presumen el conocimiento y habilidades que no poseen, ni tienen intenciones de aprender, ya que descargan libros y videos sólo con el fin de almacenarlos les llamamos lammers.

Hay muchas razones para hackear, un gran propósito es que mientras sigan apareciendo crackers la seguridad informática irá creciendo y buscaran diferentes medios para proteger la información.

Queremos dejar claro que hacker no es lo mismo que pirata informático, ya que este último es una persona que accede ilegalmente a sistemas informáticos ajenos para apropiárselos u obtener información secreta, mientras que el primero es un experto que contribuye a la seguridad.

¿Qué tipo de hacker se considera?, ¿Utilizaría el código del Samurai? Espero haber cambiado esa concepción ambigua que usted tenía sobre los hackers y haber contribuido en algo con la Seguridad Informática.

Docente de la Universidad de Panamá