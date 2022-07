¿Ha muerto la verdad?

Hoy por todo el mundo existen situaciones que nos llevan a reflexionar sobre cambios urgentes y necesarios y, para poder obtener soluciones reales y eficaces requerimos información oportuna, contundente y real.

Por lo que al confrontar realidades como el llamado fake news, que se reconoce como contenido pseudo periodístico difundido a través de portales de noticias cuyo objetivo es la desinformación. Además de la conocida posverdad que se conoce como “la información” en la que los datos objetivos tienen menos importancia para el público que las opiniones y emociones que suscita, la prioridad de contar con la verdad para la ineludible toma de decisiones que involucra la era actual se torna más difícil y más lenta. Y la preocupación es legítima: 1. Los problemas como el cambio climático que contrae la crisis del agua, crisis alimentaria 2. Los desplazamientos migratorios masivos, por las crisis socioeconómicas 3. Los efectos incontrolados de las nuevas tecnologías, que nos enfrenta a los ciberataques, son dificultades que ningún Estado podrá resolver sólo y será necesario la intervención mundial coherente y acorde. Por ello, nos dirigimos a la democracia como instrumento que permita tal acercamiento entre los Estados, no obstante, apreciamos que los políticos que dirigen se encuentran en una crisis de identidad que hace que la sociedad no le profesen confianza y por tanto no sean los constructores de nuevas opciones.

A confrontar realidades como el llamado fake news, que se reconoce como contenido pseudo periodístico difundido a través de portales de noticias cuyo objetivo es la desinformación.

El gran escritor norteamericano Fukuyama, en su libro “Fin de la historia”, proclamó que la sociedad sería perfecta si hay elecciones libres y si hay economía de libre mercado, hoy por hoy vemos que no es así, y si apreciamos grandes desigualdades que hacen perder la creencia aquella afirmación. Y los políticos que por supervivencia han optado por convertirse en Populistas para lograr el poder político. Y cómo logran obtener el favor de los electores, pues muchas veces , mediante campañas políticas en donde las fake news les permite tal fin. Ejemplos hay varios el caso: Trump y el caso Bolsonaro, entre otros. Pero, el problema nuestro definitivamente, es que mediante la posverdad y los fake news se nos mantenga con información adulterada que nos impida decidir cabalmente, como los tiempos nos exigen.

Docente universitario