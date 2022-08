Crítica al sistema educativo

Con mi educación formal recibida en el sistema público, con una licenciatura de la Universidad de Panamá y otra por finalizar del mismo centro de estudios, me hacen poseer suficientes elementos para escribir este artículo sobre el proceso enseñanza y aprendizaje actual en el sistema educativo público.

Recuerda usted algo de lo que se le obligó a aprender de memoria cuando estuvo en el colegio, seguramente solo recordará lo que realmente le interesó y le sirve en la vida. Los neurocintíficos lo han demostrado, es natural que el cerebro borre información para dejar espacio a nuevos conocimientos .

El método de enseñanza en Panamá en pleno siglo XXI insiste en cuestionarios, vocabularios, textos que hay que memorizar para realizar un cierto y falso, un escoger la mejor respuesta o la famosa completar un enunciado en una ________. De manera que el que fracasa es un mediocre, sin darse cuenta que cuando memoriza usted realmente no está estudiando, está memorizando textos que en pocas horas olvidará.

Desde hace muchos décadas este sistema ha sido cuestionado, pero sigue usándose con férrea defensa de aquellos que recibieron este método de estudio, con el argumento que “si yo pude ustedes también pueden”, no han comprendido que ya no estamos en el siglo XIX ni XX.

No es lo mismo entrar a la universidad con 20 años que continuar los estudios superiores a los 40 o más, sin duda en estas personas la memoria no es igual, pero si usted no memoriza será un profesional mediocre para muchos de los magísteres que imparten clases.

En otros países es mínima las asignaciones para la casa, pues se estudia en los centros educativos, se evita la memorización en mi país, Panamá, es todo lo contrario. Y todavía se cuestiona por qué siempre salimos pésimamente evaluados en pruebas internacionales de conocimientos, mientras los países con educación del siglo XXI están siempre en el top de las mejores naciones con educación pública.

En estos países los profesores son estrictamente seleccionados, en Panamá cualquiera puede serlo, es un país donde prima el bien individual sobre el colectivo y los docentes es cierto tienen mejor salario que otros profesionales y no debe ser de otra manera. Más aún aquí fallecen dando clases mientras la juventud espera una oportunidad.

Mi generación protesta por causas sociales fundamentales, pero se olvida de que si tuviéramos una mejor educación no tendríamos profesores mediocres ni profesionales poco intelectuales y estos problemas sociales podríamos enfrentarlos crítica y objetivamente.

Con razón los europeístas dicen que nunca dejaremos de ser un país del tercer mundo, pues con ciudadanos generación tras generación mal formados unos pocos seguirán abusando de la ignorancia de los muchos para el sostenimiento de su 'statu quo'.

Periodista y estudiante de Geografía e Historia