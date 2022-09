Es muy preocupante el futuro

Es realmente preocupante como se ve el futuro para nuestro país, Panamá. Tal vez, es una de las pocas veces que nos enfrentamos en la historia a estas situaciones.

Existe una división profunda de la sociedad. No existe, desafortunadamente, una persona, con el liderazgo suficiente, que pueda unificar las distintas opiniones que hoy existe.

El Tribunal Electoral, con su absurda medida, para utilizar unos términos menos duros, que se merece por su actitud; decretó que los miembros activos de un partido político pueden aspirar a ser candidatos a Presidente y a otros puestos de elección, como “independientes”. Con esta medida se prostituye este término.

Hay miembros de un partido que aspiran a puestos de elección como “independiente” y siguen siendo miembros de ese mismo partido. No tienen nada que perder esas personas. Más bien tienen mucho que ganar. Se evitan el trabajo y el costo de una primaria. Se puede entender que algunas personas estén trabajando políticamente para tratar y lograr que su partido en formación tenga la cantidad de votos necesarios para oficializarse como partido, pero ven muy claramente sus poquitísimas posibilidades de lograrlo. Esos, por ejemplo, los adherentes del FAD, se han declarado “independientes”, para diversos cargos de elección, como lo hicieron Richard Morales y Maribel Gordón.

El electorado debe tener la oportunidad de votar por un independiente real o por el abanderado de cualquier partido político debidamente constituido.

Aunque no es directamente relacionado con el tema, es muy interesante reproducir algunos comentarios que escribió Rubén Blades, quien no ha dicho que es candidato a la Presidencia, pero muchos miembros de la sociedad panameña consideran que si podría serlo. No creo que lo sea; pero si fuera lo contrario tendría que ser postulado por un partido existente, de acuerdo con la ley.

Rubén Blades se refirió a algunas combinaciones políticas (especialmente la de Ricardo Martinelli) y en cuanto a la “Mesa Única” manifestó que “Saúl Méndez, Suntracs y Frenadeso resultaron favorecidos por la cobertura mediática que se les dio por las conversaciones de la mesa”. Dificulto, dijo también, que en la “Mesa Única” se vaya a resolver nada a largo plazo. Agregó también, entre otras cosas, que en las reuniones “mesiánicas” no se buscan soluciones, ni curas. Se buscan aumentos de “salves” y mantener el subsidio y la dependencia estatal.

Terminó diciendo “al final de este trágico sainete el país continuará como una oveja ingenuamente trotando hacia el matadero; la deuda seguirá empujándonos hacia el precipicio fiscal, “los que hay para mí” recibirán un hueso con un poquito más de pellejo para roer. Las empresas, manifestó, buscarán la manera de rebajar sus ganancias solicitando créditos, aduciendo las supuestas pérdidas. La Iglesia se replegará nuevamente al pasado en que reside satisfecha de, al menos, haber ayudado a evitar muertes. Como quiera que se vea, esta “mesa” ha sido una farsa mayúscula, algo que pocos en Panamá parecen tener interés en exponer” (por falta de espacio no puedo reproducir íntegramente el trabajo de Blades, como hubiera deseado).

Empresario