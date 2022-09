La segmentación del mercado farmacéutico

Los precios de los medicamentos, depende de la segmentación del mercado, el costo estará condicionado al lugar de origen de donde los adquiramos. Es una práctica en la industria farmacéutica, establecer laboratorios en países donde hay una gran demanda de medicamentos y se producen bajo la licencia de estos laboratorios, como es el caso de la Abbott, que tiene tres plantas de fabricación en Colombia, Bogotá, Calí y en la Zona Franca del Pacífico.

Es común escuchar, que en Colombia los medicamentos son más baratos que en Panamá, que inclusive los que tienen la oportunidad de viajar, recuperan sus gastos, con los ahorros en la compra de medicamentos y otros se la agencian con amigos que viajan a Colombia para que les traigan medicamentos y se los comenta, alguien que por razones profesionales viaja con frecuencia a Colombia y mis amigos están pendiente de mi próximo viaje para encargarnos medicamentos.

Entendemos que los precios dependen del patrón que se utilicen para determinar el costo de venta, si el precio depende de la casa matriz, no importa de dónde lo traigan, lo más probable es que los precios sean altos, pero nos preguntamos por qué no podríamos ser parte de una demanda agregada al mercado colombiano y que tengamos precios similares a los de Colombia.

Colombia es un país, con una industria manufacturera bien desarrollada, la mayoría de los productos que vemos en un supermercado son de fabricación nacional, bajo la licencia de marcas internacionales, de manera que podríamos formar parte de esa demanda en otros productos, de tal forma que se disminuyan los costos para el consumidor.

El panameño no alcanza a entender, como un medicamento que nos cuesta B/. 2.00, en Colombia el mismo nos cuesta en Panamá, B/. 30.00, y el peor escenario es, que además de caro, a veces no lo tenemos.

Se dice, que un paciente con un padecimiento crónico, que dependa del consumo de medicamentos, le es rentable viajar a Colombia y comprar sus medicamentos, que adquirirlo aquí en Panamá, cuando se asume que esta contingencia debe cubrirla la seguridad social, de manera que ahora ha surgido una presión de los usuarios de los medicamentos que no pueden seguir pagando los precios y la solución táctica, ha sido ordenar la rebaja de los precios, quizás sin medir el impacto de tomar una medida de esta naturaleza, donde hay un sinnúmero de variables que impiden que esta medida sea desde ya, y de aplicarse debe ser gradual.

Nos da la impresión que el remedio ha resultado más caro que la enfermedad, porque ahora los medicamentos “rebajados” no están disponibles en las farmacias, mientras no se le reconozcan los créditos por parte de las distribuidoras, ya que el inventario que tienen se compraron a precios, que no permiten una rebaja de 30%, de manera que ahora tenemos desabastecimientos, y los medicamentos más costosos son los que no tenemos, por las implicaciones que tiene para un paciente de no poder atender las acciones terapéuticas.

Lo qué si podemos decir, qué en torno al tema de los medicamentos, se ha desplegado una campaña publicitaria, una comisión presidida por un alto funcionario, pero dudamos que tenga la capacidad técnica para liderizar un tema tan complejo como son los medicamentos. En todos los medios de comunicación, se nos ha dicho que con el programa MedicSol hemos pasado en una forma mágica del “No hay al Sí hay”. Si este es un plan piloto que se ha aplicado en 4 policlínicas del área metropolitana, no podemos decir que el problema está solucionado, hasta esperar los resultados del plan piloto. El director de la CSS, ha expresado que MedicSol no se ha utilizado, porque la institución ya tiene los medicamentos que habría que suplirse en este programa, lo que demuestra que la Comisión no maneja la incertidumbre en un tema complicado, cuando sus esfuerzos deben estar orientados a que no haya desabastecimientos de medicamentos en la CSS.

Gerente de los servicios de salud