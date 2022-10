“[...] la comunidad natariega no es contestataria, [...] entre dientes comentamos los desafueros de la Alcaldía, pero las organizaciones no expresan su descontento [...]”

Cuando hablamos de la autonomía de los Gobiernos locales, debemos entenderla como la facultad o poder de una entidad territorial integrada en otra superior, para gobernarse de acuerdo a sus propias leyes, de manera que existen sus límites, ya sean por las leyes municipales o nacionales.

La autonomía es la discrecionalidad que tienen en este caso los alcaldes, para actuar en función de los mejores intereses de la comunidad que los eligió, dentro del marco de la Ley, pero el hecho de que hayan sido elegidos por votación popular no les da la potestad de actuar como si el Municipio fuese una finca privada.

Es una lástima que en Natá tengamos un Gobierno municipal cuyos jerarcas actúen al margen de los mejores intereses de la comunidad y haya una gestión opaca, donde hay muchas preguntas sin contestar, de manera que estamos pensando que hay una autonomía mal entendida, donde los dirigentes puedan actuar sin rendición de cuentas.

En reiteradas ocasiones hemos expresado que los informes financieros están mal presentados, inclusive los hemos reordenado, para que perciban dónde están las deficiencias y puedan enmendarlas, pero siguen cometiéndose los mismos errores. Lo lamentable es que estos informes están avalados por la Contraloría General de la República, organización que se ha ganado una institucionalidad, y que genera confianza cuando consigna su firma en un informe, de manera que sentimos que se ha perdido el contrapeso que deben realizar las instituciones fiscalizadoras.

En toda organización, la discrecionalidad tiene un espacio, mientras se actúe en función de los mejores intereses y no entre en colisión con las leyes nacionales y municipales, pero en el caso del Municipio de Natá observamos una flagrante violación de las normas, tales como su reglamento interno y el código de ética, entre otras, que el Municipio debe ser el ejemplo, para poder tener la autoridad moral, para manejar su relación con los gobernados.

En primer lugar, tendremos que decir que no tienen un plan estratégico, en ausencia de este, caemos en la improvisación, porque no hay una definición de objetivos y como se lograrán los mismos. En materia de transparencia, hay errores de forma y fondo, hemos solicitado que se publique la ejecución del presupuesto de ingresos y ha sido una tarea infructuosa. En el presupuesto de gastos que se publica, no hay transparencia, los informes no hablan por sí solos y lo preocupante es que tienen el refrendo de la Contraloría.

Sobre estos temas, se le ha pedido explicación al Municipio, pero quizás en el ejercicio de la autonomía, se sientan que no deben contestar. Es tan obvia la conducta del Municipio, que haces algunos meses se utilizó el parque para una inscripción de un partido político, invadido por discotecas y servicios móviles, distorsionado los objetivos que debe cumplir un parque municipal y ahora se está programando una actividad similar en un terreno baldío, donde el primer patrocinador es el Municipio, alineados con personas que tienen aspiraciones políticas de una misma facción política.

Por un lado, observamos, que no existen los contrapesos necesarios para una buena gestión, la Contraloría, en nuestro concepto, no está jugando el rol que le corresponde, en estos días observamos que la planilla de gastos de representación, en algunos casos, aparece refrendada por la Contraloría y en otros no.

Pero, además de la falta de controles internos, debemos admitir que la comunidad natariega no es contestataria, que entre dientes comentamos los desafueros de la Alcaldía, pero las organizaciones no expresan su descontento, mientras tanto, nos mantenemos como observadores, mirando cómo se destruye la institucionalidad del Municipio, que ya está al borde de la anarquía, donde sus dirigentes hacen lo que les venga en gana.

Me comentaba un reconocido municipalista que le gustaría ser alcalde de Natá, y al preguntarle por qué, me agregó que es un distrito con un alto potencial de desarrollo, pero sus autoridades no se han enterado.

Natariego