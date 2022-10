Los nuevos retos de la política

“En las manos de todos los panameños se encuentra la responsabilidad de hacer los cambios y elegir a nuestros representantes de elección popular [...], que desean un mejor país y no los que se llenan los bolsillos”

Panamá atraviesa una de las crisis políticas más difíciles, después del régimen de Noriega, a nuestro modo de ver, por varias cosas que están ocurriendo.

El aumento exagerado de la deuda pública de todos estos periodos, sin resultados; la quiebra próxima del Programa de IVM, que no quisieron enfrentar tres (3) Gobiernos; el costo de vida elevado; el nivel de corrupción de altas esferas inmunes; una justicia donde prevalece la impunidad de alto perfil; la inseguridad en las calles; nuestras fronteras llenas de refugiados extranjeros; una Asamblea Nacional que controla el país y presenta leyes para su autobeneficio; no existen leyes que combatan la corrupción; un sistema educativo que tambalea; negociados millonarios en obras públicas; becas exclusivas para los hijos de funcionarios que ganan más de $7000 al mes; el abuso del clientelismo de los partidos para reclutar adherentes; medicinas caras; energía eléctrica elevada que utilizan nuestros recursos hídricos; una política ambiental fracasada; uso de “call centers” para atacar a los que critican a los políticos; convenios secretos del Gobierno con empresas que ocultan información al país, violando arbitrariamente la transparencia; un TE con fallos extraños; candidatos investigados por corrupción, que buscan salir impunes con tecnicismos y una lista larga de muchas cosas, relacionadas con nuestro diario vivir.

Aunque muchas de esas prácticas no son nuevas, pero igual están afectando los estándares de vida de nuestros ciudadanos y los recursos del Estado. Las protestas generales que se dieron hace meses en las calles fueron un desahogo que no se ha resuelto todavía y continúan las amenazas de que puedan ocurrir nuevamente, de no llegar a las soluciones directas.

En el 2024 solo tenemos dos (2) corrientes y una es rescatar a nuestro país con los votos de los electores o seguir con más de lo mismo. Ese rescate se hace con candidatos que ofrezcan planes de trabajo serios y con personas de credibilidad que no estén “quemadas” ni desprestigiadas.

No podemos seguir esperando que caiga del cielo algún ángel o un superhéroe, para resolver nuestra crisis, debemos superar el reto, todo el país, modificando nuestros representantes y aparte de cambiar la Constitución ya desgastada y que ha permitido a la clase política tradicional abusar de sus poderes y favorecer la corrupción.

Entre los retos más importantes: reducir la corrupción de forma drástica, rescatar la CSS, incentivar el empleo y la creación de micros y medianas empresas, bajar la deuda, incentivar la inversión extranjera, mejorar los servicios estatales, implementar la tecnología en los procesos, reducir los tiempos de las citas y los exámenes de salud, mayor transparencia en todos los actos públicos, abaratar el costo de vida, mejorar la equidad y evitar la discriminación a minorías, el sistema de acueductos mejorarlo, así como el transporte público, la recolección de basura, trabajar el deporte en las comunidades y apoyar la ciencia y la tecnología de avanzada, entre otros.

En las manos de todos los panameños se encuentra la responsabilidad de hacer los cambios y elegir a nuestros representantes de elección popular de todos los niveles, que desean un mejor país y no los que se llenan los bolsillos.

Magíster en Salud Pública.