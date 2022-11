Aguadulce, oportunidad para empleos en el sector marítimo

En la mañana del 19 del Mes de la Patria del 2022, escuché por radio Poderosa de Aguadulce, en el Programa _Conciencia Social_, que desde hoy mismo los jóvenes que cumplan con cinco requisitos nada especiales ni problemáticos podrán participar en un curso especial que no sé si es gratuito, pero que les servirá, de pasarlo, al obtener una certificación internacional marítima con la que podrán optar por empleos bien remunerados en el inmenso campo laboral del sector marítimo poseído por un paisito tan poderoso como el nuestro. Hasta el sol de hoy, Panamá no ha sabido aprovechar las miles de oportunidades que ofrece el sector marítimo, a pesar de contar con el abanderamiento de la mayor flota mercante del mundo que, si no me equivoco, llegó hace poco a la increíble matrícula de los 9000 abanderamientos.

El Sector Marítimo mundial, juntamente con los beneficios que le rodean, se está ampliando exponencialmente y por eso existen miles de oportunidades de empleo en Panamá, no importa si el ejército enyesado de nuestros políticos no promueve debidamente mejoramientos de nuestros embarcaderos en el Pacífico ni en el Atlántico (no duden de que nuestros juegavivo están esperando que otros los hagan en otros lares cercanos a nuestras fronteras), mientras urge el proyecto de un puerto en el Salao de Aguadulce, arreglos en Puerto Armuelles, Chiriquí, además de otras facilidades en Vacamonte y Puerto Caimito.

Los productores del programa radial _Conciencia_ de Radio Poderosa de Aguadulce: Lic. Isabel González Trejos y el contador público Eric Ramos, detallaron los requisitos que necesitan los jóvenes para entrar al curso de certificación y graduarse. El curso será dictado próximamente en Aguadulce por los ingenieros: Alonso Meléndez (62681997), Elías Berrocal (62872229) y Agustín González (66773539), todos ellos oficialmente acreditados por la Autoridad Marítima de Panamá y por la experiencia en el tema.

Por los profesionales experimentados en el sector marítimo que van a dictar el curso, que saben el porqué de los rechazos, estamos segurísimos de que esta invitación no es solo para hacer dinero con la juventud que busca afanosamente un trabajo bien remunerado, pues, con este diploma certificado por la Autoridad Marítima en mano, se tendrá un 99 % de quedar empleado en el sector marítimo nacional o internacional, o, en otros proyectos técnicos. No como ocurre ahora que la juventud se presenta esperanzada a todas las oportunidades con el devaluado título del ingeniero mazo “hago de todo”, por lo que algunas empresas extranjeras no han podido afincarse en Panamá, porque damos señales de que no contamos con personal adecuado, cuando no es del todo cierto.

Entre los requisitos están, a saber: mayor de edad, contar con un título de bachillerato de técnico en cualquier especialidad (electricista, mecánico, cocinero y hasta peluquero) y uno de los cinco es hablar inglés más que menos. Allá en Aguadulce, donde se dictará el curso, me imagino que afinaran todos los detalles técnicos necesarios para una aventura tan provechosa.

Economista, escritor costumbrista.